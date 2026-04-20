Amnistía Internacional: abusos de grupos armados en RD Congo pueden ser crímenes de guerra

"Los grupos armados, algunos de los cuales contaban con el respaldo de las fuerzas gubernamentales, cometieron cada vez más violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario que podían constituir crímenes de guerra", señaló AI en su informe anual 'La situación de los derechos humanos en el mundo', correspondiente a 2025.

Las hostilidades entre el Ejército y el rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), apoyado por la vecina Ruanda, se intensificaron en enero tras la toma por parte de los insurgentes de Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte, donde ejecutaron sumariamente a civiles y sometieron a torturas y malos tratos a los detenidos.

"Sus combatientes -del M23- atacaron hospitales en Goma y secuestraron a pacientes, acompañantes y, en algunos casos, soldados congoleños que se ocultaban en ellos", alertó AI.

Decenas de miles de desplazados fueron expulsados de los campamentos cercanos a la ciudad de Goma tras su conquista por parte de los rebeldes, todo ello mientras el M23, las milicias Wazalendo -patriotas, en suajili, y aliadas de Kinsasa- y las fuerzas de seguridad gubernamentales cometían violaciones en grupo contra mujeres.

Los casos de violencia sexual alcanzaron unas cifras "alarmantemente altas" en el este del país, donde entre enero y septiembre se cometieron más de 81.000 violaciones, un 31,5 % más que en el mismo periodo de 2024, según datos de la ONU.

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Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), entre el 9 y el 21 de julio hubo combatientes del M23 que mataron al menos a 319 civiles en el territorio de Rutshuru, incluidos menores de edad y mujeres.

El documento también expone cómo el M23 detuvo, torturó y amenazó a periodistas, a defensores de derechos humanos y a miembros de la sociedad civil, al mismo tiempo que sometió a desapariciones forzadas a cientos de personas que consideró opositores.

De forma paralela, las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), grupo armado con vínculos difusos con el Estado Islámico (EI), mataron entre julio y agosto a más de 250 civiles en distintos ataques en la provincia de Ituri y en Lubero (territorio de Kivu del Norte), como represalia por las operaciones milItares gubernamentales.

Por otro lado, añadió AI, las autoridades de Kinsasa usaron la pena de muerte contra civiles a través de tribunales militares, lo que supone una violación de las normas internacionales sobre juicios justos.