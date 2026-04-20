Bruselas dice que estará "lista" si Islandia vota a favor de reiniciar su adhesión a la UE

"En un entorno tan volátil, muchos (países) en nuestro vecindario buscan un refugio seguro por estabilidad, predictibilidad y protección. El 29 de agosto, el pueblo de Islandia votará si quiere reiniciar las negociaciones de adhesión a la UE. Quiero dejar claro que si los islandeses votan a favor de avanzar hacia una integración completa, la UE estará lista", dijo Kos.

En una audiencia ante la comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, Kos apuntó a que la decisión de Islandia de someter a voto el posible reinicio de las negociaciones "muestra que el modelo europeo sigue siendo atractivo" en "un momento en el que muchos se prestan a cuestionar o ignorar" a la UE.

"Muestra que en un mundo inestable, la UE aún representa estabilidad, certidumbre y valores y normas compartidos. La agresión de Rusia a Ucrania nos recuerda que la paz, estabilidad y democracia en Europa no se pueden dar por sentados", añadió.

Kos repasó también los avances en las negociaciones de adhesión del resto de países candidatos y se mostró optimista de que la salida de Viktor Orbán del Gobierno húngaro permitirá que la UE tenga unanimidad para abrir formalmente todos los grupos temáticos para Ucrania en su proceso de adhesión este mismo año.

La comisaria incidió en la importancia del "cambiante entorno geopolítico" y su impacto en la ambición de los países vecinos de la UE para integrarse en el bloque y advirtió de que, aunque las reformas en estos gobiernos para alinearse con los estándares comunitario seguirán siendo claves, estos países tienen que ver avances a cambio.

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"Tenemos que llegar más rápido a nuestros futuros ciudadanos", dijo Kos, que puso como ejemplo la propuesta para que todos los países de los Balcanes Occidentales entren en el régimen que elimina los sobrecargos por el uso del móvil en itinerancia en otros países de la Unión Europea (‘roaming’).