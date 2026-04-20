China critica "intercepción forzosa" de buques por EE.UU. y pide respetar el alto el fuego

En una rueda de prensa, el portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun declaró que la situación en el estrecho de Ormuz es "sensible y compleja", al tiempo que instó a las partes implicadas a "crear las condiciones necesarias para que el tránsito en el estrecho vuelva a la normalidad".

Guo aseveró que la región se encuentra en una "fase clave" de transición entre la guerra y la paz, por lo que deben sentarse las bases necesarias para poner fin al conflicto lo antes posible.

El portavoz reiteró a su vez la importancia del estrecho de Ormuz como vía internacional de tránsito y por ello recalcó que mantener su libre circulación "responde a los intereses comunes de los países de la región y de la comunidad internacional".

"China seguirá promoviendo la distensión de la situación y desempeñando un papel constructivo para lograr una paz duradera y la estabilidad en Oriente Medio", agregó.

El Ejército de Irán denunció este lunes un ataque cerca del estrecho de Ormuz de Estados Unidos contra un buque iraní, un portacontenedores que viajaba desde China hacia Irán, lo que considera que supone una violación del alto el fuego acordado entre Teherán y Washington.

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El estrecho de Ormuz, arteria clave por donde transita el 20 % del crudo mundial, sigue bloqueado de forma intermitente a causa del conflicto, tanto por Irán, que realiza un "control estricto" del paso, como por Estados Unidos, que implementó un cerco naval dirigido específicamente contra Teherán para impedir la exportación e importación de suministros.

El incidente sucede a las puertas de una segunda ronda de negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, en las que Teherán se ha negado a participar hasta que Washington levante su bloqueo marítimo.

China ha condenado reiteradamente los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, pero también ha subrayado la necesidad de "respetar la soberanía" de los países del Golfo, con los que mantiene estrechos lazos políticos, comerciales y energéticos y que han sido objetivo de represalias iraníes.