Controlan gran incendio forestal en el oeste de Cuba tras nueve jornadas activo

Hasta el pasado sábado ese fuego había devorado 1.700 hectáreas (ha) de bosques, y se espera por una evaluación de los especialistas forestales de conjunto con los guardabosques, para conocer exactamente el total de área dañada, según explicó el jefe de gestión y manejo del fuego en el CGB de la provincia, Rubén Guerra.

Los vientos, la intensa sequía y gran cantidad de material combustible (hojas y troncos secos) obstaculizó las labores de contención de más de 200 efectivos en la zona de La Lanza, del municipio de Minas de Matahambre, donde ahora realizan la llamada guardia de ceniza para evitar una nueva propagación, detalló el funcionario a la Agencia Cubana de Noticias (ACN).

Además indicó que fueron extinguidos los fuegos en la carretera de Luis Lazo, que afectó 100 ha, y los localizados en las áreas de La Solita, en el municipio de San Juan y Martínez; y La Güira, en los límites de ese territorio y Pinar del Río, con daños a 25 y 253 ha, respectivamente.

El Cuerpo de Guardabosques señaló que las causas de todos estos siniestros están siendo investigadas.

En lo que va de 2026, se registaron 46 fuegos con una afectación de más de 950 hectáreas de bosques, según datos del CGB.

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Hasta ahora, los especialistas determinaron que solo uno de esos siniestros tuvo causas naturales. El resto (sin contar los últimos seis) responden a indisciplinas y negligencia humana.

En el calendario anterior, en el periodo de mayor ocurrencia -de enero a mayo- se registraron en Pinar del Río 97 siniestros, con afectaciones a 8.691 ha de bosques, refirió Guerra.

Pinar del Río, con más de 411.000 hectáreas de bosques y el 48 % de su superficie cubierta de árboles, es la segunda provincia más reforestada de Cuba.

El 96 % de los incendios forestales en Cuba se registraron entre enero y mayo, periodo coincidente con la época seca, pero estudios del CGB señalaron los meses de marzo y abril como los de mayor ocurrencia históricas.