Crisis en Oriente Medio arroja oportunidad para petróleo de Latinoamérica, según análisis

Rystad Energy estima que si los precios del barril de petróleo se mantienen en torno a 100 dólares de manera sostenida, eso podría "desbloquear hasta 2,1 millones de barriles diarios (mbd) en suministro de crudo adicional de toda Suramérica para mediados de la década de 2030", indicó un comunicado.

La analista Rhadika Bansal, una de las responsables en la investigación de petróleo y gas, resaltó que las cadenas de suministro están "peligrosamente concentradas" en torno al estrecho de Ormuz, lo que ha disparado los precios pero también expuesto la oportunidad para la región americana.

"Suramérica está ahora posicionada como la fuente incremental de suministro más trascendental del mundo. La región ofrece escala, calidad geológica y una relativa estabilidad política, exactamente en el momento en que el mundo busca alternativas para comprar", destacó.

La fuente más inmediata de crecimiento está en los proyectos 'offshore' (marinos) en Brasil, Guyana y Surinam, cuya aceleración "podría aportar más de 1 mbd de petróleo equivalente en la próxima década", aunque señaló la importancia de "adelantar las decisiones finales de inversión" y "no expandir los activos existentes".

Fuera de esos tres polos, agregó, Venezuela "ha vuelto a la conversación sobre la oferta mundial tras la captura en enero del presidente Nicolás Maduro y la caída en la disponibilidad de los crudos agrios, medianos a pesados, procedentes de Oriente Medio".

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"En un escenario de 100 dólares por barril, Rystad Energy estima que Venezuela podría sumar 910.000 barriles por día para 2035, con un 57 % proveniente de campos existentes en las provincias del Este y del Oeste, donde los costos operativos del crudo medio se sitúan en solo 7 a 8 dólares por barril", agregó la nota.

Asimismo, la firma atribuyó a la región argentina de Vaca Muerta el crecimiento más dinámico y estimó que puede alcanzar una producción de 1 mbd al final de esta década, con China como principal destino exportador y envíos regulares a partir de 2027.

Rystad divulgó que ha elevado su previsión del precio medio del crudo para 2026 desde unos 60 dólares el barril de Brent, de referencia en Europa, en enero, hasta unos 89 dólares en la actualidad debido al cierre de Ormuz.

"A los niveles de producción actuales, esperamos que los ingresos de los gobiernos en toda Sudamérica aumenten en unos 43.000 millones de dólares solo este año respecto a nuestro caso base, reforzando el papel central de los hidrocarburos en las finanzas públicas desde Brasilia hasta Caracas", sostuvo la nota.