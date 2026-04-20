Daniel Noboa impone toque de queda nocturno en 9 provincias y 4 municipios de Ecuador

La medida, que se aplicará desde las 23:00 horas hasta las 05:00 horas, se extenderá hasta el próximo 18 de mayo e incluye a la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito.

En marzo pasado ya hubo toque de queda nocturno en las provincias del Guayas, El Oro (fronteriza con Perú), Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas, en las se repetirá la medida en mayo, según el anuncio de Noboa en X.

Además de las mencionadas provincias, la medida se aplicará en Manabí, Santa Elena, Esmeraldas y Sucumbíos, estas dos últimas fronterizas con Colombia, así como en los municipios La Maná (Cotopaxi), Las Naves (Bolívar) y Echeandía (Bolívar) y La Troncal (Cañar).

La medida regirá desde las 23:00 del domingo 3 de mayo (04:00 GMT del lunes) y culminará el lunes 18 de mayo a las 05:00 (10:00 GMT), "con el fin de proteger a la ciudadanía y reforzar la presencia del Estado en los territorios priorizados", subrayó la Presidencia.

La decisión se adopta con el objetivo de "profundizar las acciones operativas y continuar asestando golpes contundentes a las estructuras delictivas", anotó.

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En el toque de queda del 15 al 30 de marzo pasado hubo más de 1.800 capturados, gran parte de ellos por incumplir el toque de queda, se incautaron cientos de armas y miles de municiones, dinero en efectivo, combustible, se destruyeron al menos cinco pistas clandestinas y 56 bocaminas donde había extracción ilegal de minerales, entre otros resultados.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.