Detenidos durante cinco horas 40 israelíes que aterrizaron en el aeropuerto de Moscú

Según el medio opositor ruso, por lo menos 40 ciudadanos israelíes que aterrizaron en Moscú procedentes de Tel Aviv permanecieron detenidos ayer durante cinco horas sin acceso a comida, agua ni aseo.

Algunos testigos denunciaron que el personal de las fuerzas de seguridad fue especialmente grosero, les registraron sus dispositivos electrónicos y durante el interrogatorio les reprocharon que Israel está en guerra con Irán, un aliado de Rusia.

Durante el interrogatorio las fuerzas policiales manifestaron su descontento con la llegada de ciudadanos israelíes a Rusia y subrayaron que Irán es aliado de Rusia, por lo que el enemigo de Irán es "también enemigo de Rusia", afirmaron testigos citados por Mediazona.

Entre los detenidos había personas con dos ciudadanías, la rusa y la israelí, y otros con ciudadanía únicamente israelí.