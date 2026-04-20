Dos colombianas, una canadiense y una rusa, heridas en un ataque en Teotihuacán, México

El secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda, informó en entrevista con Foro TV que la situación “ya está controlada” y detalló la nacionalidad de cuatro de los heridos tras el tiroteo registrado en la Pirámide de la Luna, aunque no precisó la gravedad de su estado.

La mañana de este lunes, un hombre armado abrió fuego contra visitantes de uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos de México, ubicado a apenas 50 kilómetros de Ciudad de México y declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, dejando a una turista canadiense sin vida para posteriormente quitarse la vida.

De acuerdo con el balance oficial más reciente, de las seis personas que resultaron heridas, cuatro lo fueron por impactos de bala y dos por caídas.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud de los lesionados, sin embargo, en entrevista con la cadena N+, Marco Antonio Franco Hernández, subcoordinador Nacional de Socorros de la Cruz Roja Mexicana, reportó que una de las personas heridas está en estado crítico y fue trasladada en un helicóptero a un hospital de alta especialidad.

Videos difundidos en redes sociales muestran momentos de confusión y terror entre los visitantes, varios de ellos extranjeros, cuando se escuchan las detonaciones y algunas personas comienzan a desalojar apresuradamente el área.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó los hechos, expresó su solidaridad con las víctimas y señaló que su Gobierno está en contacto con la embajada de Canadá, al tiempo que instruyó una investigación a fondo del caso.