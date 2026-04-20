Dos toros de una gran corrida apagan, cornada incluida, la pasión morantista de Sevilla

Con ese viento a favor que, tras sus genialidades del pasado jueves, obligó a que el de la Puebla saludará ya una ovación nada más deshacerse el paseíllo, se vio también la primera parte de su actuación con el que abrió plaza, un toro justo y de finas hechuras con el que comenzó a concretar con más brillantez capotera en un soberbio y deletreado quite por gaoneras, meciendo la nobleza de un astado que no estaba sobrado de raza.

Y por eso, por que el de Matilla -como se conoce a esta familia en el mundo taurino- amagó varias veces con irse rajado de las suertes, Morante le hizo una adecuada faena de muleta, más técnica que entregada, con pases ajustados, sí, pero sin mucha fibra y sin exigir demasiado al animal con tal de que le durara más tiempo en los engaños, como así sucedió, mientras que el público no terminaba de romper a jalearle con toda la fuerza que deseaban.

Eso sólo sucedió al final, con los cuatro soberbios naturales de frente con que Morante pudo redondearlo todo, gracias a ese inteligente planteamiento, y con la rotunda estocada, de perfecta ejecución, con que lo tumbó, para que así le concedieran esa oreja y aún hubiera una no demasiado fuerte petición de la segunda.

Pero el gran jarro de agua fría llegó con el cuarto, cuando ese castaño estrecho de carnes se salió suelto de todos los lances de recibo y forzó al de la Puebla a ir a sujetarle a los mismos medios, donde el de Matilla, frenándose y acortando las aún reacias arrancadas, acabó por arrollarle y, aún en pie, le clavó muy visiblemente su pitón izquierdo en el glúteo, en una cornada que luego se supo "muy grave".

Se llevaron así a Morante, casi inmóvil, a la enfermería, mientras que continuaba una corrida muy distinta a la que la afición esperaba. Y no por que no hubiera toros, ya que en realidad embistieron los seis -aunque algo más medido de raza ese primero- , entre los que se incluyó el sobrero que sustituyó a un quinto que saló al ruedo con un pitón partido.

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De hecho, tras tener que matar uno más por el percance del maestro, Borja Jiménez acabó teniendo en sus manos un lote de tres toros de absoluta consagración en la Maestranza: el primero, el más terciado, por la exquisita clase de sus embestidas, el cuarto, el de la cornada, porque acabó rompiendo hacia adelante con notable bravura; y el sexto, porque repitió sus arrancadas con vibración y alegría, a pesar de todo.

Y con "material" tan óptimo, de tan claras opciones para abrir holgadamente la Puerta del Príncipe, Jiménez paseó únicamente dos orejas, la de su primero, que le ofrecía claramente las dos, y la del sexto, esta más por su afán de redondear la tarde por la vía de la entrega y los guiños al tendido que por la consistencia de su toreo.

Porque, fundamentalmente, en cada una una de las tres faenas a Jiménez le faltó mayor sutileza y suavidad en los embroques y, aún más, también ayudar a alargar las embestidas, que casi nunca pudo ligar lo suficiente porque en la mayoría de las ocasiones las atrancaba, sin dejarlas fluir, muy encima en los cites y refugiado en el cuello de los toros en un perjudicial, excesivo y obsesivo redondeo de los pases.

Aun así, el torero de Espartinas pudo haber cortado un trofeo más del bravo cuarto de no haber entrado a matar muy precipitadamente, por lo que hubo de conformarse con una vuelta al ruedo. Y un público amable e impresionable todavía le pidió un tercero, el que hubiera necesitado para salir por la Puerta del Príncipe, de ese bravo sexto al que saludó a portagayola, toreó de rodillas a la verónica, abrió faena con cuatro apurados pases cambiados en los medios... para después continuar por la misma senda que con los dos anteriores-

También fueron de triunfo claro los dos toros que Tomás Rufo se dejó ir, casi entre la indiferencia general, por su poco sincera colocación en los cites, la incoherencia de los "toques", la falta de pulso en el trazo -hasta el punto de dar con ambos en tierra en numerosas ocasiones- y la falta de medida y ajuste de los pases, lo mismo con el suave tercero que con el hondo, noble y claro sobrero. Y con ambos incluso llegaron a pitarle para que dejara de insistir y tomara pronto la espada de acero.

Seis toros, incluido el sobrero, de Hermanos García Jiménez (el sexto con el hierro de Olga Jiménez, de quien también era el quinto, devuelto al salir al ruedo con un pitón partido), de correcta presentación -más terciado el segundo y con más volumen y cuajo el suplente), y de muy buenas hechuras, que dieron, sin excepción, un juego excelente, con más o menos raza pero todos con nobleza y calidad en las embestidas.

Morante de la Puebla, de azul pavo y oro: estocada algo delantera (oreja con petición de la segunda). Resultó herido por el cuarto.

Borja Jiménez, de violeta y oro: estocada desprendida (oreja); dos pinchazos y estocada delantera (Vuelta al ruedo, en el que mató por Morante); y estocada honda desprendida (oreja con petición de la segunda.

Tomás Rufo, de azul noche y oro: estocada trasera (silencio); estocada baja (silencio).

Entre las cuadrillas, buena brega de Juan Carlos Rey con el cuarto.

Morante de la Puebla fue intervenido de una cornada en "margen anal posterior, con trayectoria de unos 10 centímetros, lesionando parcialmente musculatura esfinteriana anal y con perforación en la cara posterior del recto de 1,5 centímetros, según el parte firmado por los mñedicos de la plaza.

Décimo festejo de abono de la Feria de Abril, con cartel de "no hau billetes" en las taquilla (12.000 espectadores), en tarde de calor sofocante.