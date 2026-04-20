EE.UU. celebra extradición a Panamá de sospechoso de Hizbulá por atentando aéreo en 1994

"El día hoy representa un paso sumamente importante hacia la justicia. Esperamos que el inicio del proceso legal y su eventual conclusión ofrezca paz a las familias de las víctimas que han esperado más de 30 años por esta justicia", dijo el embajador estadounidense en Panamá, Kevin Cabrera, horas después de la llegada del extraditado a suelo panameño.

Al mediodía de este lunes el ciudadano colombo-venezolano Ali Zaki Hage Jalil, el presunto terrorista de Hizbulá, llegó a Panamá extraditado desde Venezuela tras ser capturado en 2025 en la venezolana Isla de Margarita por una alerta roja emitida por el país centroamericano.

Jalil está vinculado al caso del vuelo 901 de la aerolínea panameña Alas Chiricanas que en 1994 estalló a los pocos minutos de despegar del aeropuerto de Colón, la segunda ciudad más grande de Panamá y ubicada en el Caribe, a unos 80 kilómetros de la capital. No hubo supervivientes.

El atentado cobra relevancia porque ocurrió un día después del ataque terrorista con coche bomba que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, en el que murieron 85 personas y que también sigue impune.

El embajador estadounidense aclaró hoy que ahora inicia un proceso ante la justicia panameña, pero señaló que hay una posibilidad de que Jalil sea extraditado a EE.UU. para enfrentar allí la justicia, ya que entre los fallecidos en el atentado hay, al menos, tres estadounidenses.

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"El acto ocurrió aquí en Panamá, la mayoría de las víctimas son de acá. Por eso hemos estado trabajando con Panamá para ayudarlos a hacer su caso y que él pueda enfrentar la justicia aquí. Pero nos reservamos el derecho de hacer eso", dijo Cabrera al ser preguntado por una posible extradición.

De igual manera, Cabrera enfatizó que la extradición de ese presunto terrorista de Hizbulá fue gracias a una estrecha colaboración entre Estados Unidos, Panamá y Venezuela, concretamente con el trabajo por más de 30 años del El Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Estados Unidos llegó a ofrecer una recompensa de hasta cinco millones de dólares por Jalil.

El expresidente panameño Juan Carlos Varela (2014-2019) dijo durante su mandato que recibió una carta del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en la que le aseguraba que sus servicios de inteligencia tenían pruebas que avalaban que la explosión de la aeronave "claramente fue un atentado terrorista" perpetrado por Hizbulá.