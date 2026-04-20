EEUU expulsa a funcionario brasileño tras detención de exjefe de inteligencia de Bolsonaro

Ivo De Carvalho, quien actúa como enlace con las autoridades de inmigración estadounidenses, ha estado radicado en Miami y ha recibido una solicitud migratoria para abandonar el país, de acuerdo con la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.

"Ningún extranjero puede manipular nuestro sistema de inmigración para eludir las solicitudes formales de extradición y extender las cacerías de brujas políticas al territorio estadounidense", declaró la autoridad en su cuenta oficial de X, añadiendo que "se le pidió al funcionario brasileño en cuestión" que se marchara.

La medida sucedió luego de que el exjefe de inteligencia de Bolsonaro, Alexandre Ramagem, quien huyó de Brasil en septiembre acusado de planear un golpe de Estado, fuera detenido por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y liberado posteriormente.

En concreto, De Carvalho figuraba como el coordinador de las relaciones entre la representación brasileña en suelo estadounidense con ICE.

El 13 de abril, Ramagem fue detenido en Florida, donde se encontraba tras huir de su país en septiembre pasado, cuando recibió una pena de 16 años de cárcel por su participación en la trama golpista que, según la Corte Suprema, lideró el ultraderechista Bolsonaro tras perder las elecciones de 2022.

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Medios locales y aliados del exdiputado dijeron que la detención se debió a cuestiones meramente migratorias.

Según la Fiscalía, Ramagem, que dirigió la Agencia Brasileña de Inteligencia durante la Administración de Bolsonaro (2019-2022), montó un servicio secreto paralelo para vigilar a adversarios políticos.

En septiembre pasado, en los días en que se concluía el juicio por el intento de golpe en Brasil, huyó de manera clandestina desde el estado de Roraima, fronterizo con Venezuela, entró en Guyana por vía terrestre y puso rumbo a Estados Unidos, de acuerdo con la prensa local.