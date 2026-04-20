EE.UU. ha interrumpido el paso de 27 buques desde el inicio de su bloqueo naval a Irán

"Desde el inicio del bloqueo contra los buques que entran o salen de los puertos y zonas costeras iraníes, las fuerzas estadounidenses han ordenado a 27 embarcaciones dar la vuelta o regresar a un puerto iraní", informó el Centcom en X.

El mensaje en la red social incluye un video donde puede verse cómo un soldado estadounidense advierte por radio a una embarcación que se dirige a una zona de bloqueo militar "aplicable a todos los navíos sin importar su bandera".

"Si intenta romper el bloqueo, nos veremos obligados a usar la fuerza", alerta la comunicación.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó el bloqueo total de las costas de la República Islámica tras una primera ronda de negociaciones que terminó sin resultados en Islamabad y después de que Teherán interrumpiera el paso por el estrecho de Ormuz, vía estratégica por donde pasaba el 20 % del crudo mundial.

Trump anunció este domingo que la Armada de su país incautó un buque de carga de bandera iraní que intentó atravesar el bloqueo naval y como consecuencia, fue detenido en seco al recibir un disparo en el casco que abrió "un agujero en la sala de máquinas".

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"Un buque de carga de bandera iraní llamado Touska, de casi 900 pies de largo y con un peso similar al de un portaaviones, intentó burlar nuestro bloqueo naval, y no les salió nada bien", indicó el mandatario en su red Truth Social.

Más de 10.000 militares estadounidenses, 12 barcos y 100 aeronaves patrullan las aguas cercanas a Irán para garantizar que ninguna embarcación entre y salga de puertos iraníes, según cifras del Centcom.

Trump ha mantenido el bloqueo naval a Irán aún cuando Teherán anunció la semana pasada que reabriría el paso en respuesta a un cese el fuego entre Israel y Líbano, mediado por EE.UU., aunque un día después informó que lo cerraría nuevamente debido al cerco de Washington.

El republicano acusó la víspera a Irán de violar el cese el fuego al decidir disparar "contra un buque francés y un carguero del Reino Unido" en el estrecho y renovó sus amenazas de destruir puentes y centrales eléctricas si no se llegaba a un acuerdo.

En el mismo mensaje en Truth, el presidente estadounidense confirmó este domingo que sus enviados regresarían a Pakistán para una segunda ronda de conversaciones antes que expire el plazo del cese el fuego el próximo miércoles.