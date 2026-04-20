El crudo brent repunta un 5,64 % y supera los 95 dólares tras nuevas tensiones EEUU-Irán

El precio de crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, finalizó hoy en 95,48 dólares al término de la jornada de negociación en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, lo que implicó una subida de 5,10 dólares con respecto a la jornada anterior, cuando marcó 90,38 dólares.

El brent subió de nuevo, tras desplomarse el viernes más de un 9 % y acabar ligeramente por encima de los 90 dólares, impulsado por el anuncio de reapertura del estrecho de Ormuz por parte de Irán, por el alto el fuego anunciado en el Líbano.

Sin embargo, menos de 24 horas después, Teherán volvió a cerrar el paso estratégico, por el que pasa el 20 % del flujo marítimo de petróleo a nivel global, en respuesta al bloqueo naval que Estados Unidos mantiene en la zona.

En este contexto, este domingo, dijo que la Armada estadounidense atacó y se apoderó de un buque de carga de bandera iraní que intentó atravesar el bloqueo naval del estrecho de Ormuz.

Esta madrugada, Irán ha denunciado que ese ataque supone una violación del alto el fuego entre Teherán y Washington y dice haber respondido con ataques de drones contra barcos estadounidenses.

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Al tiempo del cierre de la sesión, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó en la red Truth Social que no tiene planes de levantar el bloqueo hasta no lograr un acuerdo de paz con Irán, y aseguró que está provocando pérdidas de 500 millones de dólares diarios a la república islámica.

"El fuerte repunte a principios de esta semana confirma la sensibilidad del mercado a los acontecimientos geopolíticos, en particular a los que afectan al estrecho de Ormuz. Hasta que no se alcance una resolución más clara y duradera, es probable que la evolución de los precios siga siendo reactiva y condicionada por las noticias", escribió hoy la analista de mercado de Forex Fiona Cincotta.