El mayor apagón de este lunes en Cuba dejará a la vez sin electricidad al 38 % del país

El país vive desde mediados de 2024 una grave crisis energética, generada por factores internos (un sistema de generación obsoleto y falta de divisas) y externos (sanciones de Estados Unidos), una situación que se ha profundizado con el asedio petrolero impuesto por EE.UU. a partir de enero.

Sin embargo, el mayor apagón de la jornada en los tres últimos días se ha situado en torno al 40 % frente al promedio de las últimas semanas, por encima del 60 %, lo que puede tener que ver con la llegada de un petrolero ruso a finales de marzo.

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, prevé para el horario ‘pico’ de la presente jornada una capacidad de generación de 1.965 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.100 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.135MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.165 MW.

En esta jornada, ocho de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento, cuestiones que no se pueden atribuir al bloqueo petrolero. Esta fuente de energía es responsable del 40 % del mix energético.

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Otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía, que precisa diésel y fueloil, está parada desde enero por la presión estadounidense, según el propio Gobierno cubano. La refinación del crudo ruso podría haberla reactivado parcialmente.

El 20 % restante se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con el reciente impulso a la solar con apoyo chino.

Cuba precisa unos 100.000 barriles de petroleo diarios para cubrir sus necesidades energéticas, de los que 40.000 provienen de su producción nacional.

La economía, que se ha contraído un 15 % en los últimos cinco años, se encuentra casi totalmente paralizada por los apagones, que están impulsando asimismo el descontento social, visible en las pequeñas protestas que se están registrando en las últimas semanas.