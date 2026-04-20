El Metro de Quito reanuda operaciones tras once horas de suspensión por una falla técnica

"Informamos a nuestros usuarios que nos encontramos operando con normalidad. Todas nuestras estaciones y accesos se encuentran habilitados", informó la empresa a las 16:37 hora local (21:37 GMT), después de que a las 05:30 (10:30 GMT) había anunciado la suspensión de la operación comercial.

El Metro de Quito afirmó horas después de la suspensión de operaciones que el equipo técnico recibió alertas de caída de los enlaces en los sistemas de comunicación del Puesto de Control Central desde las 02:30 (07:30 GMT) y, que trabajaba en la recuperación y estabilización del sistema.

Los sistemas de comunicación permiten la videovigilancia, las radiocomunicaciones y el monitoreo en todas las estaciones, por lo que las intermitencias impedían garantizar las condiciones de seguridad necesarias para el funcionamiento del servicio, según señaló la empresa.

"No hay que descartar ninguna hipótesis, incluso la que puede haber sido que alguien terminó desconectando o incluso un sabotaje", dijo el alcalde más tarde durante su programa de rendición de cuentas 'Frecuencia Quiteña'.

Agregó que se trataba de "una rara falla" y que había pedido que se presente una denuncia ante la Fiscalía, ya que el objetivo era agotar todas las posibilidades, desde posibles errores técnicos hasta eventuales actos deliberados para afectar la operación del Metro, construido por la empresa española Acciona, inaugurado en diciembre de 2023, y que ya ha superado los 140 millones de viajes.

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"Los trenes podrían moverse, pero al no estar el sistema de comunicación, la recomendación técnica es 'no se muevan'. El sistema de comunicación determina dónde están las unas unidades respecto de las otras; por temas de seguridad la decisión es no activar el sistema", explicó Muñoz.

La suspensión del metro provocó problemas de movilidad en la ciudad, por lo que los usuarios tuvieron que recurrir a otros sistemas de transporte, que se vieron saturados.

A las 11:40 se reanudaron las operaciones en la mayoría de las estaciones, pero no fue hasta las 16:37 que se anunció que todo había vuelto a la normalidad.