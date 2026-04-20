El Municipio de Cusco denunciará penalmente a 'streamer' peruano por discriminación

La decisión fue comunicada por el alcalde provincial del Cusco, Luis Pantoja, quien rechazó las disculpas que dio Puente luego que el Ministerio de Cultura pidiera la semana pasada la intervención de la Fiscalía, que ha iniciado investigaciones preliminares del caso.

"Son expresiones inaceptables, que ahora asuma las consecuencias de lo que ha dicho. No se trata de faltar el respeto y decir 'le pido disculpas, me he excedido'. Mala suerte. No aceptamos disculpas. Está entrando una denuncia penal y que asuma su responsabilidad en el Ministerio Público", declaró Pantoja a la emisora RPP.

La Fiscalía de Perú abrió el pasado jueves una investigación preliminar contra Puente por el delito de discriminación en agravio de la población indígena, tras haber realizado comentarios racistas durante una transmisión en vivo en redes sociales luego de que se conociera que el candidato izquierdista Roberto Sánchez, que compite en nombre del expresidente Pedro Castillo, tiene opciones de disputar la segunda vuelta por la Presidencia del país.

Puente aseguró que no comprende a los pobladores de regiones andinas como Ayacucho, Puno y Cusco, en el sur del país, y agregó que "por la altura no les llega el oxígeno al puto cerebro", según mostraron fragmentos de la transmisión difundidos por medios locales y en redes sociales.

"Yo no comprendo qué les pasa a estos serranos", señaló de forma despectiva antes de preguntarse si "allá no hay televisión, no hay celular" y calificarlos de "rojos de mierda".

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También preguntó que si los pobladores de esas regiones creen que cuando JP (Juntos por el Perú, el partido de Sánchez) gane "te va a construir tu casa". "Si no fuera por Machu Picchu hablo con el presidente de China para que les envíe una bomba", añadió.

Tras la difusión de esos insultos, el Ministerio de Cultura anunció que su Procuraduría (Abogacía) pondría en conocimiento de la Fiscalía Penal Especializada de Derechos Humanos "los presuntos actos de discriminación racial" para que se investiguen de acuerdo con el Código Penal peruano, que establece hasta tres años de prisión para estos casos.

Puente, por su parte, publicó un mensaje en el que admitió que dijo "cosas ofensivas sobre la gente de la sierra peruana" y que eso "estuvo mal y no tiene justificación".

El alcalde del Cusco precisó que la Procuraduría Municipal será la encargada de presentar la denuncia ante el Ministerio Público y anunció que, como medida adicional, se ha declarado a Puente "persona no grata" en la antigua capital del imperio de los incas.