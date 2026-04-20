El presidente de Ecuador nombra ministro de Salud y cambia a titular de Ambiente y Energía

Noboa indicó que Bernabé asumirá la cartera "de forma inmediata", mientras que en el ámbito energético, habrá "un nuevo liderazgo a partir del 30 de abril. Durante la transición, se realizarán las operaciones necesarias para fortalecer la red del país", dijo.

"Las nuevas autoridades asumirán una tarea clara: empujar al Ecuador, acelerar lo que funciona y corregir lo que no", indicó Noboa en su cuenta de la red social X.

Los cambios se dan mientras en los últimos días se han registrado esporádicos cortes de energía en distintas zonas atribuidos a sobrecargas en la red, fallas puntuales en distribución y mantenimiento.

El Gobierno, que ha aseverado que no habrá cortes de electricidad este año como ocurrió en 2024, ha señalado que la ola de calor registrada en la zona costera ha elevado la demanda a niveles récord, lo que ha supuesto presión sobre el sistema.

"Para las familias ecuatorianas, he ordenado un alivio en la planilla (factura) de luz en las zonas afectadas por la tormenta solar: hasta 180 kWh por hogar. Esto representa un ahorro real y una inversión de millones de dólares por parte del Estado en sus familias", señaló Noboa en sus redes sociales.

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Por otra parte, el nuevo ministro de Salud asumirá el cargo en medio de crecientes reclamos ciudadanos por -entre otros- la falta de insumos y medicinas en los hospitales públicos.