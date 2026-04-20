Elecciones este martes en el estado de Virginia: lo que se juega el Congreso de EE.UU.

Esta modificación en los distritos puede alterar el número y el reparto de escaños en la Cámara de Representantes de todo Estados Unidos, inclinando la balanza, según distintos análisis locales, hacia los demócratas que podrían ganar hasta cuatro escaños más.

Aunque la votación anticipada comenzó el día 18 de abril, será este martes cuando los ciudadanos puedan acudir a los centros para poner las bases de lo que ocurrirá el próximo 3 de noviembre, fecha de las elecciones de medio mandato.

Virginia se suma con estos comicios a otros estados que ya han rediseñado en los últimos meses los distritos electorales, a pesar de que era una práctica que solía llevarse a cabo cada diez años, cuando se actualiza el censo y no tocaría hasta 2030.

En Estados Unidos a esta práctica, a los cambios del trazado de distritos electorales con la intención de dar una ventaja a un partido, se la conoce con el nombre de "gerrymandering".

En 2025 Texas impulsó un rediseño de sus distritos muy beneficioso a favor de los republicanos, que puede darles hasta cinco escaños adicionales en la Cámara de Representantes, y que ha desencadenado la reacción en cadena de otros estados.

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En Ohio se aprobó en octubre un nuevo mapa que da a los republicanos opciones de ganar hasta dos escaños adicionales; en noviembre de 2025 los votantes aprobaron una norma en California para redistribuir su mapa y hacerlo más favorable a los demócratas; y en febrero Maryland dio luz verde a un plan que podría dar a los demócratas un escaño más, aunque el Senado estatal ha frenado de momento la medida por miedo al efecto búmeran.

Ahora Virginia se suma a estos cambios fuera del periodo habitual con la vista puesta en el 3 de noviembre.

La importancia de estas elecciones se mide no solo por la movilización de los demócratas para el cambio en el mapa, sino también por el hecho de que incluso el expresidente Barak Obama ha hecho campaña a favor del sí y de que los votantes de Virginia cambien sus distritos electorales.