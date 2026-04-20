Estados Unidos pide la extradición del narco ecuatoriano Pipo a la justicia española

La petición de extradición, formulada ante el titular de la Plaza 3 del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional española y a la que ha tenido acceso EFE, se basa en la acusación presentada contra Chavarría el 4 de febrero por un gran jurado del tribunal federal del Distrito Sur de California y sustentada por un informe de un fiscal auxiliar elaborado a partir de las pruebas presentadas por agentes de la agencia estadounidense antidrogas (DEA).

Esta petición se realiza después que 'Pipo', líder de 'Los Lobos', la banda criminal más poderosa de Ecuador, inculpara el pasado 25 de febrero ante la Fiscalía de Zaragoza al actual presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, de la muerte del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023.

Chavarría, encarcelado en la prisión de Zuera (Zaragoza), hizo esta acusación en una comparecencia en la capital aragonesa a petición de la fiscalía ecuatoriana, en el marco de la petición de extradición formulada por el país andino.

En esta declaración, el detenido afirmó que una persona cercana a John Reimberg, ministro del Interior de su país, le había manifestado que el crimen fue ordenado por el actual presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ante el temor de que Villavicencio ganara las elecciones de 2025, y señaló que ambos responsables gubernamentales tenían como objetivo "engañar" a las autoridades españoles para que accedieran a extraditarle a Ecuador o a Estados Unidos.

En su escrito de alegaciones, al que también ha tenido acceso EFE, el letrado del narcotraficante ecuatoriano considera "incompleta" la declaración jurada hecha por el agente especial de la DEA que incriminó a 'Pipo' al no describir la prueba que sustenta la acusación por asociación delictiva.

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Señala a este respecto que la documentación de este agente no contiene información sobre intervenciones telefónicas, declaraciones de testigos, informes de vigilancia o análisis financieros que respalden la acusación por unos hechos que, añade, no se produjeron en ningún momento en territorio estadounidense.

Además, advierte de que el interés de la justicia ecuatoriana en instar la ocultación de las declaraciones hechas en Zaragoza por Chavarría "refuerza la sospecha" de un "interés político" del gobierno del país andino de que sea extraditado a Estados Unidos, ante la resistencia de la justicia española de aceptar la petición de extradición a Ecuador debido a la falta de garantías respecto a la seguridad de los narcos.

Una negativa contra la que cargó recientemente el propio Reimberg, en unas declaraciones en las que lamentó la negativa de las autoridades españoles a conceder tanto la extradición de el 'Pipo' como la del 'Negro Willy', otro de los narcotraficantes más significados del país.

Resulta imperativo verificar si la solicitud de extradición de los Estados Unidos responde a un genuino interés de la justicia de ese país o si, por el contrario, puede constituir un instrumento de una estrategia coordinada entre las autoridades de este país y las ecuatorianas para eludir las garantías del sistema de extradicion español", advierte el abogado en su escrito de oposición.

Unos días después de la declaración del narco 'Pipo' en Zaragoza, el expresidente de Ecuador Rafael Correa exigió la apertura de una investigación contra el actual mandatario Daniel Noboa, incriminado por Chavarría, aunque sin aportar pruebas, por haber ordenado el asesinato del candidato Villavicencio y de traficar con drogas.

Correa, en una entrevista concedida a EFE, admitió entonces que aunque "no se le puede creer a un tipo así", que fingió su muerte en Ecuador y se sometió a numerosas cirugías estéticas para evitar ser atrapado, "por lo menos merece una investigación".