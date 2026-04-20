Facultad de Derecho de la principal universidad de Venezuela exige elección presidencial

En un comunicado divulgado este lunes en X, el consejo de la facultad afirmó que el "ejercicio indefinido" de la Presidencia por una autoridad no electa "viola el principio democrático" y también "la soberanía popular", así como el derecho al voto establecido en el artículo 63 de la Constitución.

En este sentido, consideró que la convocatoria a comicios presidenciales implicaría el cumplimiento al mandato constitucional, tras subrayar que ya han transcurrido más de noventa días con la vacancia en el cargo presidencial "sin que la Asamblea Nacional (Parlamento) adoptara decisión alguna sobre su prórroga".

"La consecuencia es una sola e ineludible: la convocatoria a nuevas elecciones universales, directas y secretas dentro de los treinta días consecutivos siguientes", subrayó el comunicado, firmado por el decano Juan Carlos Apitz y el secretario del consejo, Iván Harting.

Asimismo, exigió la conformación de un ente electoral "autónomo, plural e independiente", la "habilitación plena" de todos los partidos políticos y ciudadanos que han tenido órdenes de restricción de participación política "mediante actos de inconstitucional aplicación".

También exigió el "respeto irrestricto" del derecho al voto de todos los venezolanos, incluyendo a los que se encuentran fuera de Venezuela, que a finales de 2025 eran cerca de 7,9 millones, según datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.

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El miércoles pasado, Rodríguez cumplió cien días como presidenta encargada, un cargo que asumió tras la captura del ahora depuesto Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses, durante el ataque militar en Caracas del pasado 3 de enero.

La entonces vicepresidenta asumió las funciones del Ejecutivo el 5 de enero, siguiendo una orden del Tribunal Supremo de Justicia.

El artículo 234 de la Constitución de Venezuela establece que el vicepresidente Ejecutivo debe cubrir la falta temporal de la Presidencia por noventa días prorrogables y, tras ese período, el Parlamento debe decidir si se puede considerar una falta absoluta en el cargo.