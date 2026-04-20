Fallece el actor argentino Luis Brandoni a los 86 años

"Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario", señaló Multiteatro en un mensaje en X.

Nacido en Buenos Aires en 1940, Brandoni comenzó su carrera como actor en televisión y participó después en grandes éxitos del cine argentino. Acababa de estrenar 'Parque Lezama', de Juan José Campanella, adaptación de la obra de teatro homónima, en Netflix.

El actor, que acababa de cumplir 86 años este sábado, también se encontraba preparando la segunda temporada de 'Nada', una serie para Disney+ en la que compartió escenas con Robert De Niro, según recoge el diario Clarin.

Desde el anuncio de su muerte, se han sucedido las condolencias. Entre ellas, la del secretario de Cultura argentino, Leonardo Cifelli, quien afirmó que "Brandoni fue mucho más que un actor extraordinario: fue un emblema de nuestra identidad cultural".

"Supo retratar como pocos el alma argentina y fue un referente cuyo compromiso con su oficio lo convirtió en ejemplo para colegas y futuras generaciones -añadió-. Su talento, su vocación y su integridad seguirán siendo parte viva de nuestra cultura".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El productor de cine Axel Kuschevatzky, que trabajó con él en varias ocasiones, compartió un mensaje en su perfil de Instagram en el que asegura que "Luis Brandoni fue único, y es imposible imaginar el cine argentino sin él. Su figura atraviesa algunas de las películas más importantes de nuestro ADN cultural de los últimos 55 años. Trabajé con él cinco veces, y compartir tiempo a su lado siempre fue memorable".

La actriz Graciela Borges dijo también en Instagram: "Vas a estar siempre en mi corazón", mientras que Soledad Silveyra, que compartía escenario junto a Bradoni en '¿Quién es quién?', la obra que se tuvo que suspender tras su caída, lamentó la desaparición del actor.

"Sos el último de los grandes en irse. Siempre con tu recuerdo. Día muy triste para la cultura", señaló.

Según dijo el productor teatral Carlos Rottemberg a Clarín, el velatorio será hoy lunes en la Legislatura y el martes en el Panteón de Actores. Brandoni fue -dijo- "un defensor de la cultura argentina".

"Después de 48 años de amigo, puedo decir que por un lado uno tiene el dolor que tiene que tener y por el otro gratificar que Brandoni vivió todo lo que él quiso vivir", agregó.

También lamentó su muerte la Asociación Argentina de Actores con un mensaje en la red X: "Acompañamos con respeto a sus familiares y seres queridos en este momento de dolor. Su sólida labor interpretativa en cine, teatro y televisión lo consolidó como una reconocida figura de la escena nacional".