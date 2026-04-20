Fallos informáticos y nervios en inicio del plazo presencial para regularizarse en España

La oficina principal de Correos de Madrid, también sede del Ayuntamiento, albergó a numerosos migrantes "de todos los continentes", según explicó a EFE la gerente de Negocio Minorista y Servicios del Área Centro, Aroa García de Isidoro.

"Hemos iniciado la jornada a las 8:30h de la mañana y ha transcurrido con total normalidad. Han venido los ciudadanos con su cita previa, que habían gestionado con anterioridad, y no hemos sufrido ningún tipo de incidencia", afirmó García.

A esta oficina se unen otras 372 en toda España habilitadas para este proceso, más 30 oficinas de la Seguridad Social y cinco Oficinas de Extranjería, aunque las peticiones también se pueden hacer de forma telemática desde el 16 de abril.

La gerente detalló que la mayoría de los migrantes trajeron los papeles necesarios para su regularización, aunque hubo "algunos ciudadanos que no tenían toda la documentación necesaria" y otros que "no sabían que había que solicitar cita previa", a los que derivaron a los "canales correspondientes" para pedirla.

Según comprobó EFE, esta oficina sufrió problemas informáticos pasadas las 12 del mediodía hora local -al igual que otras muchas alrededor del país-, lo que generó retrasos de aproximadamente una hora respecto a la cita programada, tras un inicio de la mañana tranquilo en el que se había atendido a todo el mundo de forma escalonada y a tiempo.

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Según la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las administraciones públicas, hubo "fallos reiterados" en el sistema informático para realizar las solicitudes de la regularización extraordinaria de forma presencial en esta primera jornada.

Los problemas técnicos se extendieron "en prácticamente toda España", generaron situaciones de demora de hasta una hora y provocaron que algunas personas tuvieran que ser reagendadas para este martes.

Entre los que traían todos los documentos preparados al milímetro se encontraba Maroli Vicente, una mujer peruana que lleva viviendo más de dos años en España con su hija pequeña y trabajando "en negro".

"Por un lado, estoy contenta porque tendría la oportunidad de poder trabajar de forma regular, porque trabajo en negro, pero también estoy nerviosa por presentar todos los documentos", reconoció Vicente en declaraciones a EFE mientras esperaba que llegara la hora de su cita.

Además de traer consigo los documentos especificados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones español, como los antecedentes penales o la ficha de regularización rellena, "por si acaso" llevó también su tarjeta sanitaria, "una carta poder del padre" de su hija -enviada desde Perú-, su certificado de escolarización y el padrón individual de cada una.

Vicente mencionó que, cuando empezó a preparar los papeles, habló con un abogado que le cobraba 525 euros por tramitar su solicitud y la de su hija, y que cuando le contactó recientemente para iniciar el proceso, le aumentó la tarifa 50 euros y le dijo que no tenía disponibilidad hasta finales de mayo.

Por eso, decidió tramitarlo ella misma y "ver qué tal" le iba, aunque "con un poco de temor".

El caso del colombiano Luis Alberto Giralta es similar: mientras esperaba a ser atendido teniendo "todos los papeles" requeridos, explicó que desea "ser legal para poder trabajar, pagar los impuestos y tener Seguridad Social" porque, según cuenta, hasta el momento trabaja "en negro en la construcción", donde sus jefes "son muy abusivos".

Hasta la medianoche de este domingo, un total de 42.790 personas presentaron la solicitud telemática para iniciar su proceso de regularización, según informó el Gobierno español.

Podrán beneficiarse de la regularización aquellas personas (al menos medio millón según los cálculos) que estén en España desde antes del pasado 1 de enero y los solicitantes de asilo que hicieron la petición antes de esa fecha, siempre y cuando lleven un mínimo de cinco meses seguidos en el país cuando presenten la solicitud y no tengan antecedentes penales.

Deberán aportar, entre otros documentos, aquellos que demuestren el tiempo de estancia en España, el certificado de antecedentes penales y, solo en algunos casos, un informe de vulnerabilidad certificado por una ONG acreditada por el Gobierno como colaboradora en materia de extranjería.