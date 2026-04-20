Hija de exministro de Chávez denuncia la suspensión de visitas para su hermano detenido

"Persiste la opacidad, la arbitrariedad, y persisten los tratos crueles a mi hermano, Josnars Adolfo Baduel, a quien nuevamente le han suspendido la visita sin información oficial sobre su estado de salud", dijo en un video publicado por la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP).

Asimismo, reclamó que no se le permite constatar el estado de salud de su hermano, luego de que fuera trasladado a la enfermería de El Rodeo I debido a "una crisis", en medio de una protesta que realizaban presos políticos extranjeros, según alertó su otra hermana, Margareth Baduel, el pasado 9 de abril.

Andreína Baduel afirmó que la última vez que vio a su hermano fue el 4 de abril y explicó que la "única información" que tiene sobre él proviene de lo que logra escuchar desde las afueras de El Rodeo I, una cárcel cercana a Caracas, donde los propios presos políticos gritan para que sus familiares oigan advertencias.

"Hoy más que nunca exijo una fe de vida para él y el cese de la crueldad y de las violaciones sistemáticas a sus derechos humanos. El régimen es responsable de su vida", subrayó.

Josnars Baduel cumple 17 días "bajo un régimen de incomunicación total", de acuerdo al CLIPP, que consideró "imperativo" que se permita el acceso de sus familiares y abogados, y que se "garantice el fin de la tortura en El Rodeo I".

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El hijo del exministro de Defensa fue detenido a inicios de mayo de 2020 por su presunta participación en un fallido ataque marítimo que pretendía desalojar del poder a Nicolás Maduro, según informó entonces el Gobierno venezolano.