Irak reabre un importante paso fronterizo comercial con Siria tras 13 años de cierre

"Tras 13 años de cierre, reabrimos el paso fronterizo de Rabia, que conecta con Siria, después de terminar las obras de rehabilitación", anunció en su página de Facebook el gobernador de la provincia septentrional iraquí de Nínive, Abdelqadir al Dajil.

La reapertura del cruce, que une la localidad iraquí de Rabia con la siria de Al Yarabiya, tiene como objetivo "reforzar la infraestructura, apoyar el movimiento comercial y económico", además de "generar ingresos para el Estado", en un momento en el que las arcas iraquíes están sufriendo estragos por la crisis del estrecho de Ormuz.

Por su parte, la Autoridad General de Pasos Fronterizos y Aduanas de Irak indicó en un comunicado que la rehabilitación del cruce es "un paso estratégico que refleja la reanudación de la actividad a uno de los pasos vitales más importantes entre Irak y Siria" en medio de los esfuerzos del Gobierno iraquí para "reforzar la integridad económica".

Asimismo, esta medida también pretende "activar los canales de comercio regional", añadió la nota, sin hacer referencia a qué tipo de mercancías transitarán por el cruce, aunque sí añadió que servirá también para facilitar el movimiento de civiles entre ambos países.

El cruce de Rabia fue cerrado hace 13 años por los múltiples retos de seguridad en la porosa frontera entre Irak y Siria, así como por la proliferación de grupos armados en Siria o las actividades de Estado Islámico, organización que ocupó vastas zonas del territorio iraquí desde 2014 hasta su derrota en ese país en 2017.