Irlanda agradece a Emiratos cooperación en la detención de presunto líder del clan Kinahan

Kinahan, de 48 años, fue detenido el pasado sábado en virtud de una orden emitida por el Tribunal Superior de la República de Irlanda en la capital de EUA, donde permanece a la espera de que comience un proceso de extradición que podría prolongarse varios meses, según los expertos.

Aunque la fiscalía irlandesa no ha divulgado aún los cargos que se le imputan, éstos están relacionados con "presuntos delitos graves de crimen organizado", entre los que podría figurar el tráfico internacional de drogas, lavado de dinero y otras operaciones delictivas violentas, como asesinatos.

El ministro irlandés de Justicia e Interior, Jim O'Callaghan, explicó que se ha puesto en contacto con su homólogo emiratí para agradecerle el éxito de una operación fruto "de la sólida cooperación judicial".

También el primer ministro, Micheál Martin, ha destacado la efectividad del acuerdo bilateral de extradición firmado en 2025 con Dubái, considerado hasta entonces como un destino seguro para los cabecillas de una de las organizaciones criminales más perseguidas.

Además de ser el presunto jefe operativo del cartel Kinahan, Daniel era conocido por su trabajo como promotor de boxeo, cuya empresa MTK Global ha llegado a contar con representados como los campeones del mundo Billy Joe Saunders y Tyson Fury.

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En 2016, el clan rival del gángster dublinés Gerry Hutch, apodado 'el Monje', trató asesinar a Daniel Kinahan en un hotel de la capital irlandesa durante una sesión de pesaje de cara a una velada de boxeo.

Aquella acción dio lugar a un violento enfrentamiento entre los dos clanes que ha causado hasta la fecha 19 víctimas mortales, la mayoría del lado de los Hutch.

El Grupo Criminal Organizado Kinahan (KOGC, por sus siglas en inglés) surgió en los años 90 en Irlanda de la mano del patriarca Christopher Vincent Kinahan y está considerado como uno de los más grandes del mundo, con presencia en países como EAU, el Reino Unido o España -especialmente en la Costa del Sol-.

En 2022, el Gobierno estadounidense llegó a ofrecer hasta cinco millones de dólares de recompensa para apresar a los líderes de la organización.