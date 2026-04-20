Kallas aboga por "hacer más" para volver a poner sobre la mesa la solución de dos Estados

Así lo dijo Kallas en la apertura en el palacio Egmont de Bruselas de la novena reunión de la Alianza Global para implementar la solución de dos Estados entre Israel y Palestina, donde tras más de seis meses de tregua la población palestina sigue muriendo en bombardeos israelíes o por falta de acceso a servicios básicos.

"Podemos y debemos hacer más para garantizar el respeto de los derechos humanos y la rendición de cuentas, para proteger al pueblo palestino y para volver a poner firmemente sobre la mesa la solución de dos Estados, y esta es la única manera en que tanto palestinos como israelíes puedan vivir en seguridad, dignidad y paz", indicó Kallas.

Recordó la condena de la UE a "las acciones unilaterales, como la expansión de los asentamientos, que socavan la solución de dos Estados, e instado al gobierno de Israel a que revierta estas decisiones" y añadió que "Israel también debería liberar urgentemente los ingresos fiscales retenidos para garantizar el correcto funcionamiento de la Autoridad Palestina".

Kallas subrayó, por otra parte, el "firme compromiso" de la UE para ayudar a los palestinos e impulsar las reformas en curso y recordó que la UE es "el mayor proveedor de asistencia externa a la Autoridad Palestina".

El primer ministro palestino, Mohamed Mustafa, señaló por su parte que las "lecciones" de los últimos años son "muy claras": "La guerra no ha traído la paz. El asedio no ha traído la seguridad. La ocupación no ha traído la estabilidad. El desplazamiento forzado no traerá legitimidad. La anexión jamás traerá la coexistencia. Solo una paz justa y duradera puede lograrlo".

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Por último, el ministro de Exteriores belga, Maxime Prévot, dijo que la pregunta más acuciante a "responder es cómo garantizar que la estabilización a corto plazo se vincula con el origen político de un Estado palestino e israelí que convivan en paz y seguridad".

El político belga aseguró que la solución de dos Estados "no es un sueño de idealistas" sino "el único destino realista".

La Alianza Global fue impulsada por la UE y los países árabes en septiembre de 2024, en los márgenes una Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo de impulsar y avanzar en la creación de un Estado palestino.

Tras esa reunión, Kallas copresidirá el Comité de Enlace Ad Hoc para Palestina, que coordina la entrega de ayuda internacional a los palestinos y a la Autoridad Palestina, junto con el Ministro de Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide.

Los representantes políticos se reunirán más de seis meses después del inicio del alto el fuego en la Franja de Gaza, que entró en vigor el pasado 10 de octubre, pero que a la práctica no ha significado que cesen los ataques de Israel sobre la población palestina ni que dejen de escasear alimentos y otros productos de primera necesidad, como medicamentos.