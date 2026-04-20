Kallas prefiere evaluar medidas que no exigen unanimidad en la UE para presionar a Israel

Hay Estados miembros, dijo, que "han puesto sobre la mesa la suspensión del acuerdo de asociación, que requiere una posición unificada. Al mismo tiempo, ya tenemos sobre la mesa otras medidas, algunas de las cuales requieren una mayoría cualificada. En primer lugar, creo que debería evaluarse si es posible avanzar con ellas, si los Estados miembros así lo desean, para presionar a Israel", dijo en una rueda de prensa, al término de una reunión sobre el apoyo a Palestina.

No obstante, rehusó hablar más del asunto porque "es algo que vamos a tratar mañana" y prefirió "no adelantarse a los acontecimientos".

Kallas fue preguntada por la intención de España, Eslovenia e Irlanda de pedir el martes en el Consejo de ministros de Exteriores de la UE la suspensión del acuerdo de asociación con Israel.

El domingo el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que España lo considera justificado por "las violaciones de derechos humanos" del Ejecutivo de Benjamín Netanyahu.

La Comisión Europea propuso el pasado septiembre la suspensión de determinadas preferencias comerciales del acuerdo de asociación con Israel, una decisión que solo exige mayoría cualificada y que no implica una ruptura total del pacto.

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Además, planteó sancionar a dos de sus ministros, los extremistas Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, y a colonos violentos, por la situación en Gaza y Cisjordania, pero ello también exigiría ser aprobado por unanimidad.

Bruselas acogió hoy una nueva reunión de la Alianza Global para implementar la solución de dos Estados entre Israel y Palestina, impulsada por la UE y los países árabes en septiembre de 2024, en los márgenes una Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo de impulsar y avanzar en la creación de un Estado palestino.

También asistieron el primer ministro palestino, Mohamed Mustafa, y el representante especial de la UE para el proceso de paz en Oriente Medio, Christophe Bigot.

Además, Kallas copresidió este mismo lunes el Comité de Enlace Ad Hoc para Palestina, que coordina la entrega de ayuda internacional a los palestinos y a la Autoridad Palestina, junto con el Ministro de Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide.

Los representantes políticos se reunieron más de seis meses después del inicio del alto el fuego en la Franja de Gaza, que entró en vigor el pasado 10 de octubre, pero que en la práctica no ha significado que cesen los ataques de Israel sobre la población palestina ni que dejen de escasear alimentos y otros productos de primera necesidad, como medicamentos.