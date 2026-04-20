La bolsa de São Paulo sube un 0,20 % ante el aumento de las tensiones en Oriente Medio

El Ibovespa, referente de la bolsa brasileña, cerró hoy en los 196.132 puntos básicos, después de tres caídas consecutivas.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,18 % frente al dólar, que acabó cotizado a 4,973 para la venta y 4,974 para la compra en el tipo de cambio comercial brasileño.

El fin de semana vio un aumento de las tensiones en Oriente Medio, después de que EE.UU. atacara un carguero iraní y las autoridades persas anunciaran un nuevo cierre del estrecho de Ormuz, por el que pasa alrededor de un quinto de la producción mundial de petróleo.

Como consecuencia de esta situación, el precio del barril de Brent volvió a subir y, con él, las acciones preferentes de la petrolera estatal Petrobras, que se apreciaron un 1,7 %.

Además de Petrobras, lideraron las ganancias la cadena de supermercados Pão de Açúcar (+7,2 %) y las tiendas Casas Bahia (+6,7 %).

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Por otro lado, encabezaron las pérdidas las acciones de la empresa de plásticos Duratex (-3,7 %) y las de la empresa de transportes EcoRodovias (-2,3 %).

El volumen negociado en la bolsa paulista ascendió hoy a 22.711 millones de reales (unos 4.500 millones de dólares o 3.800 millones de euros), en 2,9 millones de operaciones, según resultados preliminares al cierre de la sesión.