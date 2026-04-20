La cerveza española Estrella Galicia cierra un acuerdo para distribuirse en toda Argentina

El director general de Corporación Hijos de Rivera, Francisco Ucha, manifestó que Argentina es un país con “una profunda carga emocional” para ellos, debido al origen gallego de la empresa.

En este sentido, diseñaron una campaña de mercadotecnia, bajo el título ‘Pidamos una Estrella… Galicia’, con la que buscan resaltar “el vínculo emocional” entre ambos países por la emigración histórica que llegó a Argentina desde esta región del noroeste de España.

El ‘spot’ publicitario narra una situación en la que un camarero argentino, que trabaja en un bar local, quiere cumplir con la petición de unos clientes y va en busca de unos ‘botellines’ de Estrella Galicia a la propia región española, regresando de nuevo a Argentina con este producto.

Respecto al acuerdo con el sistema de distribución de Coca-Cola, Ucha dijo que se trata de una decisión para hacer llegar sus productos “de la mejor forma posible” a los argentinos y que, además, les supone “un paso adelante enorme para transmitir lo que somos”.

Por su parte, el director de Negocio Internacional, Aitor de Artaza, expresó que Argentina ha acogido los productos de la compañía de forma “muy positiva” desde hace más de una década, y remarcó que la alianza con Coca-Cola es “inmejorable” para la cerveza y para que el resto de productos lleguen a todas las provincias.

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En la nota de prensa emitida, la compañía fabricante de Estrella Galicia, Corporación Hijos de Rivera, detalla que las cervezas que elaboran están “cocinadas a fuego lento” con una “fórmula centenaria de elaboración”, y, bajo su criterio, son muy valoradas por los consumidores locales.

Hijos de Rivera -que colabora con EFE en la difusión de este contenido- está presente en más de 70 países y, además de producir, comercializar y distribuir cervezas, también lo hace con vinos como Ponte de Boga, sidras como Maeloc, y aguas minerales como Cabreiroá, Fontarel o Agua de Cuevas.