'La deuda' de Daniel Guzmán revoluciona el Festival de Cine de Moscú

"Es una historia de amor entre personas de diferentes generaciones, que se ayudan (...) personas que no son familia biológica, pero que se quieren ayudar, que se necesitan", dijo Guzmán a EFE minutos antes de comenzar la rueda de prensa en el legendario cine Oktiabr (Octubre) de la capital rusa.

Es una película "muy ambiciosa, muy complicada y muy compleja" porque tenía casi 70 localizaciones, explicó Guzmán.

"Es como hacer tres películas en una. Son diez semanas de rodaje", apuntó. Todo fue complicado, tanto a nivel presupuestario, como a nivel logístico, resalta.

"No hay mucha conciencia de lo complicado que es hacer este tipo de cine. Esto se puede hacer solo una vez en la vida, no te da para más ni la cabeza ni el físico", reconoció.

El director también tuvo palabras de homenaje para Charo García, la actriz que debutó a los 90 años de la mano de Guzmán para encarnar a Antonia en 'La deuda'. "Falleció justo después de terminar la película", relató.

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Guzmán asegura que le gustaría hacer reflexionar a su público, porque "al final solo las personas pueden salvar el mundo".

"Además, son historias del día a día, que nos pueden pasar a ti y a mí. Solo uniéndonos podemos solucionarlas", comentó acerca de la película en la que combina los papeles de actor, director y productor.

En cuanto a sus futuros planes, Guzmán reconoce que ahora mismo está "agotado y muy cansado". "Es una película que me ha llevado cinco años de mi vida, con un presupuesto de cinco millones de euros, que es por encima de cualquier película media y esto tiene unas consecuencias de las que uno tiene que recuperarse luego", explicó.

Admitió que "es muy complejo que este cine se materialice comercialmente". "Ahora mismo estoy intentando recuperarme a muchos niveles de lo que ha sido este viaje para hacer una película tan compleja", apuntó.

En Moscú el esfuerzo de Guzmán se vio recompensado por el enorme interés generado por el filme, que se tradujo en largas colas de periodistas, que esperaban su turno para hacer una pregunta al español e incluso le pedían 'selfis'.

El Festival Internacional de Cine de Moscú, en cuyo concurso principal participa también 'Oca' -una coproducción mexicano-argentina- arrancó el pasado jueves en la capital rusa y concluirá el 23 de abril, cuando se darán a conocer sus ganadores.

Este año por el premio principal del certamen compiten también filmes de Italia, Corea del Sur, China, la India, Irán, Mongolia y Rusia. En total, en la edición 48 del festival moscovita participan producciones de 43 países.

En 2025, la estatuilla de San Jorge de Oro se la llevó el largometraje indio 'The Elysian Field' y en 2024 ese honor recayó en la mexicana 'Vergüenza', de Miguel Salgado.