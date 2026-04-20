La líder de la oposición de Taiwán planea viajar a Estados Unidos en junio

En declaraciones radiales recogidas por la agencia CNA, la presidenta del Kuomintang (KMT), principal partido opositor de Taiwán, afirmó que junio es la "opción más viable" para visitar el país norteamericano, aunque reconoció que todavía es necesario "organizar bien" su itinerario.

La política adelantó que "habrá encuentros" con funcionarios estadounidenses y que hará "todo lo posible" por reunirse con dirigentes del mayor rango posible, incluidos "influyentes congresistas" que, según afirmó, ya han expresado su interés en que viaje pronto a Estados Unidos.

Cheng subrayó que, durante su estancia en EE. UU., transmitirá el mensaje de que el mundo "no debería volver a la Guerra Fría, sino confiar en la reconciliación y el intercambio, respetar y apreciar las distintas civilizaciones y coexistir", en lugar de plantearlo todo como un "juego de suma cero" en el que "unos destruyen o vencen a otros".

Estas palabras tuvieron lugar una semana y media después de la reunión entre Cheng y Xi en Pekín, la primera entre los máximos dirigentes del KMT y del Partido Comunista chino en casi una década.

La líder opositora figura entre las voces más críticas con un aumento "excesivo" del gasto en Defensa en Taiwán, al sostener que es el diálogo, y no la disuasión militar, lo que permitirá evitar un conflicto armado en el estrecho.

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Esa postura ha levantado suspicacias en Estados Unidos, país que, si bien no mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán, es el principal proveedor de armamento de la isla y podría acudir en su defensa en caso de una invasión china.