La UE felicita a Radev por su victoria y lo invita a trabajar por una Europa más segura

"Felicitaciones a Rumen Radev por su victoria en las elecciones parlamentarias. Bulgaria es un miembro orgulloso de la familia europea y desempeña un papel importante en la solución de nuestros desafíos comunes. Espero con interés trabajar juntos por la prosperidad y la seguridad de Bulgaria y Europa", dijo la presidenta de la Comisión en un mensaje en redes sociales.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, afirmó haber hablado por teléfono con el "contundente" ganador de los comicios y lo emplazó a "trabajar en nuestra agenda común para una Europa próspera, autónoma y segura".

También en redes sociales, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, felicitó a Radev y le transmitió que la institución que lidera "está lista para trabajar juntos para fortalecer a Europa y lograr resultados concretos" para los ciudadanos búlgaros.

Radev ganó las elecciones legislativas en Bulgaria con el 44,5 % de los votos, una mayoría absoluta y suficiente para gobernar en solitario, según el recuento al 91,7 % de los votos, informó la Comisión Central Electoral del país balcánico.

El candidato euroescéptico pasará ahora a representar a su país en un Consejo Europeo donde ya no estará el ultranacionalista húngaro Viktor Orbán, por el que Radev ha mostrado admiración y que hasta hace una semana era el principal aliado del Kremlin en el seno de la UE.

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Antes de los comicios Radev se ha mostrado partidario de mejorar las relaciones con Rusia, acabar con las sanciones al Kremlin y reabrir el flujo de petróleo y gas ruso hacia Europa.

De confirmarse este resultado tras el escrutinio total, Bulgaria Progresista, la formación de Radev, contará con 131 de los 240 escaños del Parlamento, lo que podría dar lugar a un gobierno estable que saque al país del estancamiento político de los últimos cinco años, en los que hubo ocho elecciones parlamentarias.