Los reyes de España reciben al nuevo presidente portugués en su visita de presentación

Seguro, que fue líder del Partido Socialista portugués entre 2011 y 2014, acudió acompañado de su mujer, Margarida Maldonado Freitas, a un almuerzo ofrecido por Felipe VI y su esposa, la reina Letizia.

La visita comenzó con una reunión entre los dos jefes de Estado y, a continuación, ambos posaron con sus esposas para la fotografía oficial.

Posteriormente, saludaron a los asistentes a la comida, entre ellos el propio Sánchez, y los ministros de Exteriores de España, José Manuel Albares, y de Portugal, Paulo Rangel, además de los embajadores respectivos.

Con esta visita se quiere consolidar y reforzar la relación bilateral entre ambos países, a los que unen "lazos de profunda amistad, proximidad y cooperación", según dijo Seguro en su discurso del pasado 9 de marzo durante su toma de posesión, a la que asistió Felipe VI.

A la presencia del rey de España en ese acto se refirió el nuevo presidente portugués: "Sé que ambos preferimos los caminos a las fronteras", para destacar también las "sinergias que unen territorios, acercan a las personas y transforman la vecindad en una relación de amistad y cooperación".

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"La relación entre Portugal y España ha demostrado que es posible construir convergencias duraderas cuando prevalece la voluntad de un destino compartido. Una voluntad que renuevo aquí en nombre de Portugal", dijo Seguro entonces.