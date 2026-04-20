Lula pide reflexionar a quienes defienden el multilateralismo y la vida frente a la muerte

"No es posible que no entendamos que necesitamos cambiar. Vine aquí para decir a todos los que defienden el multilateralismo, la paz, la construcción en lugar de la destrucción, la vida en lugar de la muerte, y el futuro de la humanidad, sí, humanidad humana, porque la humanidad se está volviendo algoritmo, que debemos reflexionar", dijo Lula tras el recorrido inaugural con el canciller alemán, Friedrich Merz, por la Feria industrial de Hannover.

"La era del argumento se está acabando, la era de la verdad se está desvaneciendo, vivimos la era de las noticias falsas, donde cuanto menos verdad se dice, más importante parece alguien. Y el mundo no puede ser dirigido por mentiras", señaló.

"Tampoco puede ser dirigido por quienes se creen más importantes que los demás e imponen decisiones como si el mundo no fuera democrático", enfatizó el presidente brasileño, cuyo país es este año la nación invitada en la Feria de Hanover.

Lula recalcó que en un mundo que enfrenta tensiones, el multilateralismo está siendo debilitado por tendencias unilaterales y "el orden construido después de la Segunda Guerra Mundial para garantizar la paz está siendo puesto en riesgo por tendencias unilateralistas", Brasil busca nuevas alianzas y reforzar otras ya existentes, así como compartir experiencias.

"Estamos hablando de un país que se cansó de ser pequeño, de ser considerado en vías de desarrollo, de ser tratado como un país del tercer mundo, de ser tratado como invisible. Somos una nación de 215 millones de habitantes, con una economía razonablemente estable, y hemos ganado mucha credibilidad en los últimos años", recalcó.

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Para Lula, esa feria es una oportunidad para que Brasil, como la mayor economía de América Latina, "diga que quiere transformarse en una economía rica".

"Nos cansamos de ser tratados como un país pobre y pequeño. Tenemos una buena base intelectual, una buena base tecnológica, empresas extraordinarias como Petrobras, y empresas como Embraer, que es la tercera mayor productora de aviones del mundo", enfatizó.

Su país "sabe lo que quiere, sabe hacia dónde va y sabe que no tiene que tener ninguna preocupación en competir en cualquier escenario del mundo para mostrar lo que Brasil es capaz de hacer".

Lula subrayó que Brasil puede aportar su experiencia en energías renovables, también en el sector automotriz, afirmando que "tiene la matriz energética más limpia del mundo".

Desde el punto de vista de la energía eléctrica, casi el 90 % de la energía brasileña es renovable, explicó, y añadió el país es un gran productor de biodiésel y de etanol.

"Tenemos un 30 % de etanol mezclado en nuestra gasolina y un 15 % de biodiésel mezclado en nuestro diésel", explicó.

El presidente brasileño dijo que en la pasada COP30 en Belém propuso un reto al fabricante automovilístico germano Mercedes-Benz, y a Merz para comparar los combustibles brasileños y los alemanes y ver así cuál emite menos CO2.

El objetivo e intentar demostrar "que no necesitamos, cada año, pagar un 15 % más en el precio del camión debido al mix tecnológico para que el motor emita menos gases de efecto invernadero, porque nuestro combustible ya emite menos", sostuvo.

"Lo que necesitamos es intercambiar experiencias para que ustedes perciban que cuando Brasil dice que será una potencia mundial en la transición energética y en la oferta de combustibles renovables al mundo, no estamos hablando de poca cosa", recalcó Lula.

El presidente brasileño quiso además destacar que su país está abierto a la inversión y a quienes quieran trabajar en la nación sudamericana.

"Somos un país construido por inmigrantes, junto con los pueblos indígenas y la población negra. Por eso, no tenemos nada contra la inmigración. Sean bienvenidos quienes quieran llegar a nuestro país para trabajar y ayudar a producir. Sean bienvenidos quienes quieran defender la democracia, el multilateralismo y la paz", concluyó su discurso Lula.