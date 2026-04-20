Machado confía en que España acompañe en el futuro la causa democrática en Venezuela

Machado participó hoy en Madrid en un encuentro organizado por el centro de pensamiento Nueva Economía Fórum, donde mostró su deseo de que España pueda tener muy pronto "la oportunidad de tener unas elecciones impecables", aunque no dio más explicaciones al respecto.

Esas elecciones - en España las legislativas están previstas para 2027 - deben "permitir también la expresión de una nación que avanza y que acompaña la causa democrática en Hispanoamérica".

"Mis afectos y preferencias creo que están clarísimas a todos en esta sala y en este país. He prometido no involucrarme en política interior, aunque yo creo que la política española intentó en alguna otra ciudad de este país involucrarse con la nuestra. Como yo decía, no sé si fue intencional o no, pero providencial desde luego que sí", añadió.

El pasado sábado la dirigente venezolana aseguró que "lo ocurrido en Barcelona", en alusión a la Cumbre de la Democracia organizada por el Gobierno español, "ha evidenciado por qué mi reunión (con Pedro Sánchez) no es conveniente".

Machado se ha reunido estos días en Madrid con dirigentes del conservador PP y el ultraderechista Vox, pero no con integrantes del Ejecutivo de izquierdas español.

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En su acto de hoy Machado subrayó la importancia de que las empresas españolas participen en la reconstrucción energética de Venezuela y dijo que su equipo ha tenido ya "contacto directo" con muchas compañías de España y de otros países para que tengan en la misma "el papel que quieran tener".

"Esperamos que sea enorme, por supuesto, porque nos unen muchos lazos en el pasado histórico, cultural".

La líder opositora prometió que se invertirán los recursos "en fortalecer instituciones" y "en aquellos servicios indispensables de infraestructura para que muchos otros sectores puedan desarrollarse".

"Hay que ser absolutamente pragmático. Hay recursos privados dispuestos a invertir en áreas productivas y a ellos tenemos que darle garantías para que Venezuela sea tan sexy, tan competitiva que será irresistible, pero eso sí cumpliendo con la ley, con el estado de derecho", recalcó.

Para Machado, el conflicto en Oriente Medio ha demostrado "la importancia estratégica de un aliado seguro en Occidente que pueda ser un proveedor significativo de energía. Y no hay otro con el potencial de crecimiento de Venezuela. No hay otro en petróleo, en gas, en energía eléctrica", recalcó sobre su país.