Machado se reúne con los expresidentes del gobierno español Aznar y González

"Un honor haber compartido con nuestro respetado y querido amigo el Presidente Felipe González. Tuvimos una conversación fascinante sobre la transición en España. Gracias por su claridad, firmeza y permanente acompañamiento a nuestra lucha por la democracia y la Libertad, querido Presidente", dijo Machado del expresidente (1982-1996).

Machado compartió esta mañana mesa con González - miembro del Partido Socialista (PSOE) pero crítico con el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez -, durante un encuentro organizado por el centro de pensamiento Nueva Economía Fórum.

La líder opositora venezolana aseguró en ese evento que no quería "involucrarse" en la política española, pero expresó su deseo de que España pueda tener muy pronto "la oportunidad de tener unas elecciones impecables", aunque no dio más explicaciones al respecto.

"Mis afectos y preferencias creo que están clarísimas a todos en esta sala y en este país", dijo acompañada de González y varios altos cargos del conservador Partido Popular (PP).

Además, Machado también compartió en sus redes una foto junto al expresidente José María Aznar (1996-2004), con quien dijo tener "el placer inmenso" de conversar, después de tener "mucho tiempo sin poder ver y abrazar personalmente".

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"Su tenacidad y valentía en la defensa de la Libertad, en ambos lados del Atlántico, han sido grandes referentes en momentos decisivos de nuestra lucha", señaló sobre el exmandatario conservador español.

Machado se ha reunido estos días en Madrid con dirigentes de PP y el ultraderechista Vox, pero no con integrantes del Ejecutivo de izquierdas español.

Las tensiones con el Ejecutivo de Sánchyez, que dice haber ofrecido a la opositora una reunión que ella rechazó, han ido aumentando desde que Machado llegó a Madrid y este lunes el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, la acusó de "falta de respeto" a las instituciones españolas.

"No se puede venir a pedir ayuda y luego desmerecer a las instituciones españolas", subrayó en declaraciones a Radio Nacional de España.

Albares consideró "un error" que Machado quiera presentarse en Madrid como "líder de una facción ideológica", más aún "cuando se trata de la facción de la extrema derecha".