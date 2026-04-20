México y EE.UU. fijan para el 25 de mayo el inicio de la negociación formal del T-MEC

El anuncio se dio luego de reuniones en el Club de Banqueros y el Palacio Nacional de una delegación estadounidense liderada por el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y el Gabinete Económico, que encabezó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

A su salida, Ebrard, dijo que tras los encuentros realizados en Ciudad de México, que incluyeron reuniones con las industrias del acero y automotriz y mesas con organismos empresariales, la siguiente etapa serán ya las negociaciones formales.

“Estamos estimando que las negociaciones formales se van a iniciar en la semana del 25 de mayo”, afirmó.

Del lado empresarial, el mensaje fue cerrar filas para que la revisión mantenga al tratado como un acuerdo de libre comercio, en medio de la política restrictiva qué ha empujado el presidente estadounidense, Donald Trump, desde su regreso a la Casa Blanca hace poco más de un año.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, sostuvo que la prioridad del sector privado mexicano es que continúe el tratado y que haya “cero aranceles para todo aquello que cumpla reglas de origen”.

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En la misma línea, el copresidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle, dijo que las empresas plantearon a la parte estadounidense la importancia de la integración regional y reiteraron que en México no quieren aranceles.

Aunque describió la posición de Washington como “dura”, también señaló que hubo disposición a escuchar y que las conversaciones avanzan.

En tanto, la presión empresarial también quedó marcada por las firmas estadounidenses instaladas en México.

El presidente de la American Chamber of Commerce of Mexico, Óscar del Cueto, dijo que llevaron a la mesa un documento con propuestas de 24 sectores y más de 1.200 empresas, con la idea de que la revisión sea “rápida, sencilla” y permita seguir invirtiendo en el país, de modo que México tenga un trato preferencial frente al resto del mundo.

Detrás del debate arancelario asoma una discusión más profunda, toda vez que, tanto el Gobierno mexicano como los empresarios coincidieron en que la revisión del T-MEC también pasa por rediseñar cadenas de suministro, elevar el contenido regional y sustituir importaciones provenientes de Asia.

Ebrard resumió esa visión al señalar que lo que hoy llega desde Asia se pueda hacer "entre los dos países lo más pronto posible”.

Como parte de esa estrategia, el empresariado mexicano también busca vender en Washington una narrativa distinta: la de México no solo como exportador, sino como inversionista y generador de empleo en Estados Unidos.

Medina Mora puso como ejemplo a Grupo Bimbo, con 60 plantas y 22.000 empleos en ese país, para mostrar el grado de integración productiva entre ambas economías.