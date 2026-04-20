Modi y Lee se reúnen en la primera visita de un presidente surcoreano a la India en 8 años

Durante las conversaciones se pondrán sobre la mesa nuevas inversiones que incluyen "la construcción naval, la inteligencia artificial, los semiconductores, el comercio y las tecnologías críticas y emergentes, además de repasar asuntos globales y regionales de interés mutuo", según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de la India en un comunicado.

Los medios locales de la India reportaron que, según el asesor de Seguridad Nacional surcoreano, Wi Sung-lac, los dos países buscan mejorar su Acuerdo de Asociación Económica Integral con el objetivo de casi duplicar el comercio bilateral, pasando de 25.700 millones de dólares el año pasado a 50.000 millones de dólares para 2030.

A su llegada a India este domingo, Lee declaró en X que Corea y la India están en una "posición vital como socios estratégicos" en medio de la inestabilidad de la cadena de suministro mundial.

El mandatario surcoreano se reunió este domingo con el ministro de Asuntos Exteriores indio, S. Jaishankar quién señaló que valora "su compromiso de profundizar las relaciones entre la India y Corea en múltiples dominios", y recalcó que confía en que las conversaciones que mantendrá este lunes con Modi "fortalecerán aún más nuestra Asociación Estratégica Especial".

Según datos de la Asociación Coreana de Comercio Internacional, Corea del Sur exportó bienes y servicios a la India por valor de 19.200 millones de dólares el año pasado e importó solo 6.400 millones, lo que le dejó un superávit comercial de 12.800 millones de dólares.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la última visita de un presidente surcoreano a la India en 2018, la del exmandatario Moon Jae-in, ambos países acordaron cooperar para evitar la proliferación de armas nucleares y expandir su cooperación económica en ámbitos como las ciudades inteligentes, puertos, carreteras o energías renovables.

Durante aquel viaje, los dos países también inauguraron una fábrica de móviles de la surcoreana Samsung, que con una producción de 120 millones de unidades al año para 2020 pretendía ser la planta de mayor producción del mundo.