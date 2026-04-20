Niegan amnistía a periodista que estuvo encarcelado en Venezuela, denuncia sindicato

En un mensaje publicado en X, el sindicato señaló que el Tribunal Primero de Juicio en materia de Terrorismo negó el sobreseimiento (anulación) del caso contra Rojas, quien había sido imputado por delitos como asociación para delinquir, terrorismo, conspiración e intento de magnicidio.

"A dos meses de la promulgación de la Ley de Amnistía, al menos 8 periodistas y trabajadores de la prensa continúan sometidos a procesos judiciales", señaló la gremial.

Rojas denunció a principios de abril un retraso de más de un mes en la respuesta a su solicitud de amnistía, que según la ley promulgada en febrero debería responderse en un plazo máximo de quince días.

"Me responden que esperan órdenes de arriba", indicó entonces el también activista político.

Rojas ha estado encarcelado en varias oportunidades, la más reciente el 15 de abril de 2024, cuando fue detenido y acusado de estar supuestamente vinculado a un plan para asesinar al ahora depuesto presidente Nicolás Maduro durante el acto de inscripción de su candidatura presidencial.

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El periodista permaneció detenido por casi dos años, hasta su excarcelación -con medidas cautelares- el pasado 14 de enero.

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de los presos políticos, actualizó el sábado su estimación de detenidos por estos motivos a 477, entre ellos 43 extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad.

La amnistía contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero señala que se concederá a personas vinculadas con 13 "hechos" ocurridos en 13 años, lo que excluye el resto del tiempo establecido, así como casos relacionados con operaciones militares y otros delitos, como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.

Según cifras oficiales, más de 8.000 personas han sido amnistiadas, de las cuales la gran mayoría tenía medidas restrictivas de su libertad, pero las autoridades no han publicado listados con las identidades, pese a una solicitud del alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk.