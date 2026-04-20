Novonor firma la venta del control de la petroquímica Braskem a un fondo de inversión

El acuerdo regula los términos y condiciones para la venta de aproximadamente el 50,1 % de las acciones ordinarias y de alrededor del 34,3 % del capital social total de Braskem, sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones, informó la petroquímica al mercado.

Con plantas en Brasil, Estados Unidos, Alemania y México, Braskem es la sexta mayor petroquímica del mundo y lidera la producción mundial de biopolímeros y la de resinas termoplásticas en América.

Novonor poseía un 50,1 % de los títulos con derecho a voto de la empresa, mientras que cerca del 47 % está en manos de la petrolera estatal brasileña Petrobras.

Si se concluye la operación, Novonor, a través de su subsidiaria NSP Investimentos, se quedará con el resto del negocio, alrededor de un 4 % del capital social total, pero no tendrá poder decisión más allá de lo previsto en la ley.

Shine, fondo administrado por Vórtx Capital y asesorado por la firma IG4, afirmó que pretende llevar a cabo, junto con Petrobras, "la reestructuración financiera y operativa de la compañía, con la intención de que Braskem vuelva a generar valor para sus accionistas y para Brasil".

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Novonor lleva años intentando vender su parte de Braskem en el marco de su proceso de recuperación judicial para evitar la quiebra, tras la crisis financiera ocasionada en parte por los casos de corrupción en los que se vio envuelto el grupo en varios países de América Latina.

En febrero pasado, la petrolera, controlada por el Estado brasileño, pero con acciones negociadas en bolsa, ya expresó su intención de no ejercer ninguno de esos dos derechos.

El acuerdo entre Novonor y Shine se anunció en diciembre de 2025 e incluye la venta de la participación de la antigua Odebrecht en Braskem a cambio de que el fondo de inversiones asuma las deudas de la petroquímica.