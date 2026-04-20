Nueva Zelanda declara el estado de emergencia en Wellington ante las inundaciones

En un comunicado, la Defensa Civil neozelandesa confirmó la declaración de la emergencia en la región capital, que alberga cerca de medio millón de personas, donde han caído lluvias desde la noche del domingo.

Las precipitaciones, dice el escrito, han generado inundaciones que se espera que continúen durante las próximas horas y que algunas de ellas "pongan en peligro la vida".

Por ello, las autoridades han emitido alertas en los distritos de Whanganui y Ruapehu, ambos en Wellington, en las que piden a los residentes prepararse para evacuar, especialmente a quienes viven cerca de arroyos o en zonas que ya han registrado inundaciones.

Además, la Oficina de Gestión de Emergencias de la capital ha recomendado a los habitantes de zonas bajas, propensas a inundaciones o a deslizamientos de tierra, "que consideren reubicarse durante las próximas 24 horas debido a los impactos del clima severo".

Según el medio público neozelandés RNZ, equipos de emergencia realizan limpiezas en zonas afectadas por inundaciones desde el domingo y hay al menos un hombre reportado como desaparecido que está siendo buscado por rescatistas.

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Wellington, la segunda ciudad más poblada del país, registró en mayo pasado inundaciones que también obligaron a evacuaciones preventivas.