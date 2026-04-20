ONG abre en Costa Rica museo que identifica a 126 violadores de DD.HH. en Nicaragua

La muestra, exhibida a un grupo de periodistas para honrar a las más de 300 víctimas que dejaron las protestas en Nicaragua hace ocho años, incluye autoridades como el comandante en jefe del Ejército, Julio César Avilés, y el director general de la Policía Nacional, Francisco Díaz, consuegro de la pareja presidencial.

A Ortega, de 80 años y a quien tildan de "dictador" de Nicaragua desde 2007, cuando retornó al poder tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990, se le señaló de ser el principal responsable de la represión estatal que derivó en crímenes de lesa humanidad, incluyendo el asesinato de al menos 355 nicaragüenses.

"Desde 2007 ha consolidado una dictadura mediante leyes que destruyen el estado de derecho y la ejecución de fraudes electorales en 2016 y 2021", dijo el responsable del Programa Educación y Memoria y defensor de DD.HH. Roberto Stuart durante la presentación.

El informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (Ghren), creado por la ONU, puso a Ortega y a su esposa en la cúpula de la estructura represiva, y ambos tienen abiertos una causa penal en la Justicia de Argentina por crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con esa ONG.

Murillo, próxima a cumplir 75 años, es catalogada como "dictadora" de Nicaragua desde 2021 y el Colectivo la señaló de "corresponsable" de la represión estatal que derivó en crímenes de lesa humanidad, por lo que fue sancionada por Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido.

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Stuart, junto a la defensora de DD.HH. Wendy Quintero, explicaron que el museo es un espacio vivo para recordar, honrar y aprender, y que en el mismo reúnen historias, voces y evidencias que revelan la verdad de lo ocurrido hace ocho años en Nicaragua "para que nunca más se repitan las violaciones a los derechos humanos" y haya justicia.

La muestra comienza con la cronología de los hechos, en la que se recuerda que a partir del 18 de abril de 2018 miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego de la respuesta con la fuerza, se convirtieron en una exigencia de renuncia del presidente Ortega.

Luego sigue una parte que denominan las "fases de la represión", en la que la ONG clasifica cinco etapas del "devenir autoritario de la dictadura Ortega-Murillo entre abril de 2018 y diciembre de 2025".

"Documentar ese recorrido represivo sirve para responsabilizar a los perpetradores, reconocer a las víctimas y fundamentar demandas de verdad, justicia y garantías de no repetición," indicó Stuart.

"La memoria es la base para la justicia", recordaron los defensores.