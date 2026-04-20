Oposición de Bahamas solicita observación internacional en elecciones generales de mayo

"El Movimiento Nacional Libre escribió el 8 de abril al embajador de Estados Unidos en Bahamas, a Naciones Unidas, a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y al secretario general de la Secretaría de la Commonwealth, así como a la Comunidad del Caribe (Caricom), solicitando formalmente apoyo para la observación de las próximas elecciones", precisó en un comunicado Pintard.

La OEA desplegó una misión de observación electoral en Bahamas durante las últimas tres elecciones generales y la Embajada de Estados Unidos ya aceptó participar como observadora.

"Unas elecciones libres y justas son un derecho democrático fundamental", sentenció Pintard.

Por otro lado, el líder opositor pidió la destitución del comisionado parlamentario Harrison Thompson y del escrutador Neil Campbell.

En este sentido, el primer ministro, Philip Davis, hizo un llamado a una campaña respetuosa y enfatizó la unidad nacional más allá de las divisiones políticas.

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En las elecciones generales de 2021, Davis lideró al entonces opositor Partido Liberal Progresista (PLP) a una contundente victoria sobre el entonces gobernante FNM, obteniendo 32 de los 39 escaños del Parlamento.