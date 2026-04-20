Pakistán media con Irán para preservar el diálogo con EE. UU. ante el fin de la tregua

"Ambos destacaron la importancia de mantener el diálogo y la colaboración lo antes posible para resolver todos los asuntos pendientes, con el fin de promover la paz y la estabilidad regionales", informó el ministerio paquistaní de Exteriores en una nota en X.

La llamada se produce en plena incertidumbre sobre si ocurrirán o no las conversaciones programadas para este lunes entre Washington y Teherán en Islamabad, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmara la salida de su delegación hacia Pakistán.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, enfrió este lunes las expectativas sobre una segunda ronda de negociación al condicionar la participación de Teherán a que Washington levante previamente el bloqueo naval impuesto contra sus puertos.

La negativa iraní se produce tras la captura de uno de sus buques mercantes por parte de la marina estadounidense en el estrecho de Ormuz este fin de semana, un incidente que Teherán ha calificado de "piratería" y por el que ha prometido represalias.

Trump aseguró el domingo que su equipo de negociación, liderado por J.D. Vance, se encuentra en camino a Islamabad, y advirtió que si no se alcanza un acuerdo sobre la renuncia de Irán a las armas nucleares, ordenará la destrucción de infraestructuras críticas en territorio iraní.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, y pese a lo afirmado por Trump, la CNN y el periódico The New York Times informaron hoy de que Vance todavía no ha partido hacia Islamabad, sino que lo hará mañana, martes.

"La delegación estadounidense planea viajar pronto a Islamabad", explicaron a la prensa fuentes conocedoras de los planes del vicepresidente.

Mientras tanto, Pakistán mantiene su capital bajo un estricto bloqueo de seguridad, con la "Zona Roja" sellada al tráfico, las oficinas y centros educativos cerrados por orden administrativa y el hotel Serena, sede del último encuentro entre las delegaciones, desalojado.

Pese a la falta de confirmación oficial desde Irán, el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, aseguró este lunes que los preparativos logísticos y de seguridad para las delegaciones están "completos".

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, llamó el domingo al presidente iraní, Masoud Pezeshkian, en un esfuerzo por salvar el proceso de negociación, bajo la convicción de que su país actúa como un "facilitador honesto y sincero" para alcanzar una paz duradera.