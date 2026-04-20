París acoge sexta reunión ministerial de coalición europea contra criminalidad organizada

Además de a Francia y España, la coalición C7 reúne a Bélgica, Países Bajos, Italia, Alemania y Suecia, con la participación de la Comisión Europea. El encuentro anual tiene como objetivo identificar instrumentos comunes para reforzar la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de estupefacientes en el continente.

En esta sexta edición, impulsada por las autoridades francesas, los debates se centran en el fortalecimiento de las alianzas público-privadas para combatir la infiltración en los puertos europeos, así como en el desarrollo de la cooperación con actores del sector digital frente a nuevas formas de criminalidad, incluido el reclutamiento en línea de jóvenes.

La jornada, que está previsto que comience a las 10.00 horas con la llegada de las delegaciones al Hôtel de Beauvau (sede de Interior, situado frente al Palacio del Elíseo), incluye varias sesiones de trabajo dedicadas a la cooperación portuaria, la estrategia europea antidroga (en el contexto de las iniciativas francesas y su presidencia del G7) y a los vínculos con el sector tecnológico.

Los ministros y sus homólogos europeos abordarán, además, la adopción de un nuevo plan de acción plurianual de la coalición, cuya firma está prevista antes de la clausura del encuentro a las 16.00 hora local, con una rueda de prensa de Nuñez y Darmanin.

Por parte de España, está prevista la asistencia del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; y del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quienes presidieron en Cádiz la quinta reunión de esta coalición en 2025.

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La coalición, que nació en Bruselas en 2021 con el fin de reforzar la cooperación en la lucha contra la criminalidad grave y el narcotráfico, celebró sus anteriores encuentros en la ciudad alemana de Hamburgo (2024), en la belga de Amberes (2023) y en Ámsterdam (2022).