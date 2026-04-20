Perú impulsa la cadena productiva de la tara, arbusto estratégico para el desarrollo rural

La tara es considerada uno de los principales recursos forestales no maderables de Perú, que es el mayor exportador mundial de la planta, que tiene como principales destinos a países como China, Italia, Brasil, México y Argentina.

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) presentó este lunes los principales resultados del programa 'Tara Ñan 2025' y anunció el inicio de su segunda fase durante talleres técnicos realizados en las provincias de Aymaraes y Chincheros, en el departamento surandino de Apurímac.

En ese sentido, se brindó asistencia técnica a 665 productores y se logró formalizar a más de 500 de ellos, en un proceso que permitió registrar 1.220 hectáreas e incorporar más de 585.000 árboles de tara a la cadena productiva.

También se fortalecieron las capacidades de más de 300 productores, asociaciones, autoridades y profesionales vinculados y se logró el acceso a financiación por más de 1,17 millones de soles (unos 340.000 dólares).

El programa identificó, además, más de 2,5 millones de hectáreas con potencial para establecer plantaciones de tara y evaluó más de 1.500 árboles, para identificar tipos morfológicos de alto rendimiento que permitan incrementar la productividad.

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"La iniciativa ha contribuido a fortalecer a los productores de tara, a través de la implementación de acciones clave sobre formalización, asociatividad, acceso al financiamiento y buenas prácticas, posicionando a la tara como una alternativa sostenible para el desarrollo rural", señaló al respecto la directora de Estudios e Investigación del Serfor, Fabiola Carreño.

La especialista añadió que estos avances "evidencian el potencial de la tara como recurso estratégico para el desarrollo económico y forestal del país".

La nueva fase del programa estará orientada durante 2026 al incremento técnico-productivo y la evaluación periódica de parcelas de monitoreo para generar información sobre el comportamiento de los tipos de tara 'Almidón Blanco', 'Enana' y 'Roja' en condiciones altoandinas, con evidencia para la toma de decisiones productivas.