Perú presentó proyectos de integración con Brasil por valor de 38.900 millones de dólares

El presidente de Proinversión, Luis Del Carpio, expuso los proyectos de inversión en el Foro Conexión Logística Perú-Brasil, realizado en la ciudad de Sao Paulo, ante empresarios, operadores logísticos y de comercio exterior en ese país vecino.

La agencia subrayó que el Perú es la ventana de Suramérica hacia las economías de la región Asia-Pacífico, y brinda acceso a puertos estratégicos como el Callao, Chancay, Ilo, Matarani y Paita.

En ese sentido, Del Carpio explicó que existen cuatro ejes para la integración binacional, los cuales son el Eje Norte Amazónico, con la ruta Paita-Yurimaguas-Terminal Portuario (PT) Santa Rosa en Loreto; el Eje Centro, con la ruta Callao/ChancayPucallpa; el Eje Chancay, Callao y Pisco; y el Eje Sur, que comprende la ruta Matarani, Marcona, Ilo-Iñapari.

En el Eje Norte Amazónico, Proinversión tiene en su portafolio 35 proyectos de Asociación Público-Privada (APP) por más de 8.700 millones de dólares, en sectores de Transporte, Electricidad, Minería, Saneamiento, Inmuebles Salud e Irrigación.

En ese eje destacaron los proyectos de mejoramiento, operación y mantenimiento de los aeropuertos de Jaén, Yurimaguas y Rioja, por 619 millones de dólares; el 'Terminal de Saramiriza y Shinchicuy', de 205 millones de dólares; y el proyecto 'Chavimochic III etapa', de 450 millones de dólares.

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Respecto al desarrollo del Eje Centro, Proinversión detalló que tiene en su portafolio 33 proyectos y cinco adendas por más de 17.300 millones de dólares, y abarca los departamentos de Ancash, Huánuco, Ucayali, Lima, Huancavelica y Pasco.

En ese eje destacan los proyectos “Terminal Portuario Pucallpa” por 365 millones de dólares, el “Terminal Internacional de Chimbote” (447 millones de dólares), el “Proyecto Chinecas” (3.530 millones de dólares), la modernización, operación y mantenimiento de los aeropuertos de Huánuco y Chimbote (619 millones de dólares), la carretera Carrizales-Pariacoto (100 millones de dólares) y la Adenda de la Red Vial 5 (655 millones de dólares).

En el Eje Sur, la entidad presentó una cartera de 29 proyectos y 3 adendas por más de 12.900 millones de dólares, entre los que destacan el 'Puerto Seco de Juliaca' (500 millones de dólares), 'Majes Siguas- II etapa' (850 millones de dólares), el 'Terminal Portuario de Ilo' (191 millones de dólares), el proyecto de 'Distribución de Gas Natural en Arequipa, Moquegua y Tacna' (266 millones de dólares), el 'Terminal Portuario de Tacna' (400 millones de dólares) y el 'Terminal Portuario de Corio', por un monto de 7.000 millones de dólares.