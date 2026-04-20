Polémica en compra de aviones de combate de Perú por presunto acuerdo secreto con EE.UU.

"No debió esperar hasta el mismo día de la firma del contrato; ello no solo lesiona nuestra imagen y credibilidad a nivel internacional, es además una falta de respeto a nuestro socio estratégico. Con profundo respeto Presidente Balcázar, lo invito a reflexionar, dejemos de lado las influencias nocivas para los intereses del país", agregó Jerí.

La decisión de Balcázar, anunciada el viernes en una entrevista radial, motivó un mensaje hostil del embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, quien anunció represalias contra Perú si no cumple el principio de acuerdo supuestamente firmado con la administración de Jerí.

"Si negocian de mala fe con EE.UU. y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que como representante de la Administración Trump utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región", manifestó el embajador en la red social X, tras conocer el anuncio de Balcázar.

Por su lado, Ernesto Álvarez, ex primer ministro de Jerí, aseguró también en redes sociales que "el cronograma fue acordado con el Departamento de Estado y la empresa (Lockheed Martin, fabricante del F-16)".

"La ruptura del acuerdo tendrá consecuencias, además, perdimos la oportunidad de acceder a tecnología y cooperación en varios campos", señaló Álvarez, cuyo mensaje fue la primera referencia a un principio de acuerdo con EE.UU. que supuestamente fue firmado por el gobierno tras declarar el proceso de compra secreto.

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Ante las críticas recibidas en las redes, Álvarez aseveró que "el proceso ha sido transparente, y la decisión fue la más conveniente", pese a que, según medios locales como el diario La República, la empresa sueca Saab, fabricante del Gripen; y la francesa Dassault, que elabora el Rafale; no fueron invitadas a presentar sus ofertas finales dentro del concurso que se había organizado.

Los gremios de militares en retiro también han realizado pronunciamientos presionando a Balcázar a firmar la compra de los F-16 Block 70.

En un inicio, Perú había fijado un presupuesto de 3.500 millones de dólares para la adquisición de 24 aviones de combate, un proceso en el que participan el F-16 Block 70, el Gripen y el Rafale, pero con Jerí el proceso pasó a clasificarse de secreto, y en ese momento se firmó supuestamente el principio de acuerdo con EE.UU., pese a que según medios locales su oferta inicial solo contemplaba 12 aeronaves.

La decisión también ha sido fuertemente criticada por apuntar a un modelo cuyo fabricante está ahora centrado en la producción del F-35, el caza de quinta generación de EE.UU.