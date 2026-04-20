Remesas a Honduras crecen un 15 % en el primer trimestre y suman 3.029 millones de dólares

Según el reporte oficial de la entidad monetaria, el flujo de divisas recibido entre enero y marzo superó en 394,7 millones de dólares a los 2.634,4 millones captados en el mismo período de 2025.

Honduras recibió en enero pasado 870,8 millones de dólares en concepto de remesas; en febrero, la cifra sumó 939 millones de dólares y en marzo, ascendió a 1.219,2 millones de dólares.

Estados Unidos, donde residen alrededor de 1,8 millones de hondureños, entre ciudadanos con estatus regular e indocumentados, se mantuvo como el principal emisor de las remesas que llegaron a la nación centroamericana, al aportar alrededor del 85 % del total recibido, según el BCH.

España se consolidó como el segundo país emisor de remesas a Honduras, con al menos el 9 % del total, mientras que naciones como Alemania, Canadá, Costa Rica, Italia, México y Panamá aportaron en conjunto el 6 % restante, según el emisor del Estado.

Las madres son las principales destinatarias de las remesas en Honduras, con cerca del 40 % de los beneficiarios, mientras que el 86 % de los recursos se destinó al consumo y necesidades básicas, principalmente alimentación, salud y educación, precisó la institución.

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Las remesas familiares representan más del 25 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras, una nación de diez millones de habitantes, donde la pobreza afecta a más del 60 % de la población, según cifras oficiales.

Este flujo de recursos, de acuerdo al BCH, se mantiene como la principal fuente de divisas del país centroamericano, situándose por encima de los ingresos generados por las exportaciones y la inversión extranjera directa.

La entidad monetaria subrayó que estos envíos constituyen un pilar clave no solo para el consumo de los hogares, sino también para la estabilidad macroeconómica del país.

Honduras cerró 2025 con una recepción de 12.212 millones de dólares en remesas familiares y, según las proyecciones del BCH, se espera que para 2026 el país capte unos 10.670 millones de dólares.