Sector marítimo se reunirá en Panamá, donde discutirá sobre rutas ante conflictos en Ormuz

La Cámara Marítima de Panamá informó este lunes en un comunicado que dicho encuentro reunirá el 7 y 8 de mayo a "representantes del sector marítimo y logístico" en un "contexto marcado por conflictos armados, desvíos de rutas comerciales y presiones sobre la cadena de suministro global".

En concreto, navieras, puertos, operadores logísticos, inversionistas, aseguradoras y empresas tecnológicas discutirán sobre "la reconfiguración de rutas ante la coyuntura bélica, la seguridad marítima, la transición energética del transporte, la digitalización de las cadenas de suministro y las oportunidades de inversión en infraestructura portuaria en América Latina".

En la convención marítima se incluirán "conferencias de alto nivel, paneles técnicos y sesiones" de encuentros empresariales enfocados también en "facilitar acuerdos comerciales y cooperación entre actores del sector".

Hasta el momento, algunos de los asistentes confirmados son el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), el panameño Arsenio Domínguez; y altos ejecutivos de BIMCO, la mayor asociación internacional de transporte marítimo del mundo, además de otras "figuras clave" del sector.

El encuentro se desarrollará en Panamá en medio de los conflictos entre Estados Unidos e Irán que provocaron el cierre en el estrecho de Ormuz, una zona crucial para el comercio energético global, con consecuencias como el incremento del precio del petróleo y desvío de rutas marítimas.

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Y tras la coyuntura de los puertos panameños cercanos al Canal, que se convirtió en el epicentro del conflicto geopolítico entre Estados Unidos y China con constantes fricciones entre amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, por "recuperar" la vía, que EE.UU. terminó de construir y administró durante casi todo el siglo XX.

Ambos puertos, uno en el Atlántico y otro en el Pacífico cerca de las entradas de la vía, están temporalmente en manos de Maersk y MSC hasta que el Gobierno abra nuevas licitaciones después de que un fallo del Tribunal Supremo de Panamá tumbara la concesión que permitió por más de 20 años a una filial del grupo chino CK Hutchison explotar ambos puertos.